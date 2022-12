A demokraták nyilvánosságra hozták Trump adóbevallásait

Donald Trump újabb vereséget szenvedett. Évek óta harcol azért, hogy véletlenül se hozhassa senki nyilvánosságra adóbevallásait, amit az amerikai szokásjoggal szakítva elnökként magától nem tett meg, de az év utolsó munkanapján a jelenleg még demokrata többségű képviselőház illetékes bizottsága most nyilvánosságra hozta az iratokat.

A bizottság azért tehette ezt meg, mert Trump a Legfelsőbb Bíróságon elbukta az iratok titokban tartása érdekében indított perét.

Az iratok nyilvánoságra hozatalának nagy gyakorlati jelentősége nincs - Trump adóbevallásait a hatóságok már évekkel ezelőtt megszerezték, és bár Trump és cégbirodalma ellen is több büntetőügy van folyamatban, pont az adóbevallásai alapján egyetlen hatóság se emelt ellene vádat. Szimbolikusan viszont ez újabb vereség Trumpnak, aki mindig igyekszik a lehető legjobban ködösíteni anyagi helyzetéről, mert a végén még kiderülne, hogy az üzletember, aki életében nem egy, hanem egyből két kaszinót is képes volt csődbe vinni (pedig ez matematikailag is lehetetlen), tán még se akkora üzleti zseni.

Ezt amúgy a most nyilvánosságra hozott bevallásai is alátámasztják, az Axios gyors szemléje alapján ugyanis 2020-ban a Trump házaspár negatív 4,7 millió dollár jövedelmet vallott be. A New York Times összesítése szerint 2015-20 között, hat év alatt a magát legszívesebben ingatlanmágnásként ábrázoló Trump 85 millió dollárt bukott az ingatlanüzleten, egyéb üzletein pedig 130 milliót úgy, hogy elnöksége alatt egyéb üzleti tevékenységet nem is folytathatott. Adóbevallásai alapján Trump fő bevételi forrása részvényei és vagyontárgyai eladása, illetve bankbetétei kamata voltak.

Ennél politikailag még kínosabb, hogy Trump elnökségének első két évében a kormánya irányítása alá tartozó adóhivatal nem végezte el azt az éves adóellenőrzést, amit elnökök esetében minden évben meg kéne tegyen.

Az iratokat a demokraták azért hozták ma nyilvánosságra, mert január 3-án beiktatják a novemberi félidős választásokon megválasztott új képviselőket, és az új képviselőházban már a republikánusok lesznek többségben, akik így egyből leállíthatták volna az illetékes bizottságban zajló vizsgálatot. Vagyis lényegében most volt utoljára lehetőségük a 2024-es választások előtt nyilvánosságra hozni az elnökjelöltségre újra pályázó Trump adóbevallásait. (Via Axios, Washington Post, BBC)