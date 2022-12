Harminc napig őrizetben marad Bukarestben Andrew Tate, a nőgyűlölő influenszer

Harminc napig őrizetben marad Romániában Andrew Tate amerikai-brit kickbox-bajnokból lett valóságshow-szereplő, akit azzal gyanúsítanak, hogy pornográf tartalmak készítésére kényszerített nőket, írja a BBC.

Rajta kívül testvérét és két román gyanúsítottat vettek őrizetbe az ügyben, miután csütörtökön házkutatást tartottak bukaresti ingatlanjaikban. Úgy tudni, még senki nem tett vallomást.

Az Amerikában született és az Egyesült Királyságba költözött Tate a tízes évek közepéig tartó kickboxos karrierje során 76-szor nyert, 23-szor KO-val és csupán kilencszer vesztett. 2016-ban szerepelt a brit Big Brotherben, ahonnan kizárták, mert nyilvánosságra került egy videó, amelyen egy nőt bántalmaz. Videóiban rendszeresen kérkedett sportautóflottájával, magánrepülőivel, luxusnyaralásaival.

A 36 éves Tate legutóbbi twitteres videóján két pizzásdobozt is lehet látni, rajtuk egy pizzéria-lánc nevével, amely Bukarestben található. Azt egyelőre senki sem erősítette meg, hogy Tate tartózkodási helyét valóban a férfiinfluenszer legutóbbi videójában látható pizzásdobozok segítségével tudták beazonosítani, azt azonban eddig is lehetett tudni, hogy Tate-nek háza van Romániában, és az elmúlt időszakban többször is posztolt arról, hogy Romániában van.