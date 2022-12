Kiskorú elleni erőszakkal vádolják Steven Tylert

Kiskorú elleni erőszak vádjával perelte be Steven Tylert, az Aerosmith énekesét Julia Holcomb azután, hogy Kaliforniában ideiglenesen eltörölték a kiskorúak kárára elkövetetett szexuális bűncselekmények elévülését. Holcomb vádjai szerint Tyler a hetvenes évek közepén követte el a bűncselekményt a terhére.

photo_camera Steven Tyler a 2022-es Grammy gálán a Los Angeles-i Hollywood Palladiumban. Fotó: MICHAEL TRAN/AFP

Holcomb vádjai olyannyira nem tűnnek légből kapottnak, hogy kapcsolatukat annak idején jól dokumentálta a sajtó. A perről most hírt adó Rolling Stone például az Aerosmithról 1976-ban közölt portréjában meg is említi Holcombot Tyler romantikus életének viszonylatában. Holcomb maga is évtizedek óta nyíltan beszélt a kapcsolatukról, amiről maga Tyler is megemlékezett önéletrajzában.

Holcomb a keresetében idézi is az önéletrajzot, amiben Tyler maga vall arról, hogy a hetvenes években "majdnem lett egy tinimenyasszonya". Azt írta, hogy az emlékiratokban meg nem nevezett lány "szülei szerelmesek lettek belém, a nevemre iratták a gyereket, hogy felügyeleti jogom legyen, és ne tartóztassanak le, ha magammal viszem. El is vittem a turnénkra".

Holcomb most azt állítja, hogy kamaszként nem volt ereje ellenálni Tyler "hatalmának, hírnevének és jelentős pénzügyi képességeinek", valamint azt is, hogy Tyler elhitette vele, hogy kapcsolatuk "romantikus szerelmi viszony". Holcomb szerint épp csak betöltötte a 16-ot, amikor találkozott az akkor 25 éves Tylerrel egy portlandi koncertjükön. Holcomb szerint találkozásukkor Tyler hotelszobájában végezték, ahol, miután Tyler kitudakolta életkorát, arról beszéltek, hogy mit keres egyedül az éjszakában, majd miután kibeszélték Holcomb otthoni bajait, Tyler "különbözó szexuális aktusokat végzett" rajta, mielőtt másnap reggel taxiba ültette.

A kereset szerint Tyler 1974-ben győzte meg Holcomb anyját, hogy jelölje ki az énekest a lány gyámjának, akit így a bűnügyi felelősségre vonás veszélye nélkül utaztathatott magával. Holcomb azt is állítja, hogy 17 éves korában teherbe esett Tylertől, aki aztán egy lakástűz után abortuszra kényszerítette, mondván a füst biztos ártott a babának - ezt az orvosok cáfolták Holcombnak. De Tyler az anyagiak megvonásával fenyegetve rákényszerítette az abortuszra. Holcomb nem sokkal ezután elhagyta Tylert, hazatért Portlandbe, ahol megtért, és hívő katolikusként igyekezett eltemetni magában az emlékeit, amiket aztán Tyler önéletrajza hívott újra elő.

A Rolling Stone szerint Holcomb má 2011-ben előállt a történetével egy szélsőjobboldali abortuszellenes hírszájtnak, de bírósági ügy csak most, az elévülés ideiglenes felfüggesztése miatt lehet a történetből. A lap kereste Tylert, de képviselője egyelőre nem válaszolt a megkeresésre. (Via The Rolling Stone)