Elhunyt Szecsanov Martin operatőr

Élete 55. évében, vasárnap elhunyt Szecsanov Martin, a fotósként, festőművészként, zenészként és galeristaként is tevékenykedő operatőr, közölte családja az MTI-vel.

Az apai ágon bolgár származású Szecsanov Martin a gimnázium elvégzése után a Práter utcai fotósiskolában tanult, majd a filmgyárhoz került világosítóként. Koltai Lajos operatőr mellett dolgozott Szabó István Hanussen című, 1988-ban bemutatott filmjében. Szintén ő volt a világosító a Szamárköhögésben, a Meteóban, a Melodrámában és a Senkiföldje című moziban.

A kilencvenes években segédoperatőrként számos Magyarországon készült amerikai filmben dolgozott, köztük az Evitában, A Féreg akcióba lépben, a Rendőrakadémia 7.-ben és az X polgártársban. A 2000-es évektől reklámfilmekben is forgatott. Első játékfilmes operatőri munkája 2006-ban bemutatott Metamorfózis volt Sinkovics Gézával közösen, Hódi Jenő rendezésében. Ezt követően Herendi Gáborral forgatta a Lorát (2007), ő volt az operatőr a Szobafogság (Daniel Young, 2008), a Senki szigete (Török Ferenc, 2014), A fény őrzője (Ermek Tursunov, kazahsztáni filmdráma, 2018), a BÚÉK (Goda Krisztina, 2018), valamint az X - A rendszerből törölve (Ujj Mészáros Károly, 2018) című filmben.

"Habár kisfilmekben is mindig szívesen vett részt operatőrként, sőt a bizonyos körökben kultikussá vált Lopott Ritmus című rövidfilmet maga is rendezte, egyik kedvenc műfaja a videoklip volt. Számos zenekarral, zenésszel dolgozott együtt, Készített klipet sok más mellett Yonderboi-nak, a Superbutt, a Fekete Vonat, a Heaven Street Seven, a Leukémia zenekaroknak - írta szerkesztőségünknek eljuttatott nekrológjában Zánkay Piros. "Barátainak, kollégáinak nem csak megbecsülését, de szeretetét is joggal élvezte. Szakértelme mellett barátságos, könnyed társasága, gazdag gondolatvilága, humora sokunknak, sokáig hiányozni fog" - írta.