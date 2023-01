Szexmunka volt, van és lesz, de biztonságosabb ettől még lehet

A szexmunkások többnyire kiszolgáltatottabb társadalmi csoportok tagjai. Közülük is azok vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben, akik nem tehetik meg, hogy lépést tartsanak az egyre növekvő kiadásokkal. Az egymást érő gazdasági válságok miatt azonban egyre többen fordulhatnak a szexmunka felé.

Szexmunkát végezni legális Magyarországon, de az elavult és értelmetlen szabályozásnak nagyon kevesen tudnak megfelelni – mondják a jogvédők.

Legalitás ide vagy oda: a szexmunka létezik, és amíg van rá kereslet, valószínűleg létezni is fog. A nem könnyű kérdés az, hogyan lehetne kevésbé kizsákmányoló. Megnéztük, hogyan érinti válság a szexmunkásokat, és miért számíthat egyre inkább luxusnak a biztonság.

A szexmunka elméletben is megosztó kérdés, a valóságába pedig ritkán látunk bele. Akik támogatják a szexmunkát, a nők önrendelkezési jogát és döntési képességét hozzák fel érvként. Akik ellenzik, azt mondják, hogy szexmunkát nem lehet kizsákmányolás nélkül, szabad akaratból végezni, és aki igénybe veszi a szolgáltatást, cinkos a nők kihasználásában. Aztán vannak, akik elfogadják, hogy szexmunka márpedig van – és inkább az áldozatok megsegítésére koncentrálnak, például arra, hogy minél többen ismerjék a jogaikat. Abban viszont sokan egyetértenek, hogy biztonságosabb lehetne a szexmunkások élete, ha nem kellene titkolózniuk.

A magyar jogban szexmunkásnak számít mindenki, aki pénzért szexuális szolgáltatást nyújt: szexmunkások a go-go táncosok, az eszkort nők és férfiak, a dominák, a peep-show-k alkalmazottjai, a telefonszex-operátorok, az utcai szexmunkások, az erotikus modellek és a pornófilmszínészek is. A szexmunka 1999-ig számított szabálysértésnek Magyarországon; ma a szexuális szolgáltatás legálisan, vállalkozási formában végezhető. Egy szexmunkás – optimális esetben – tehát

ugyanolyan egyéni vállalkozó lehetne, mint bárki más, és ebben az értelemben ugyanolyan szolgáltatást nyújt, mint egy fodrász, egy kutyakozmetikus vagy egy gázszerelő. A többi vállalkozóhoz hasonlóan a tevékenységüket legálisan végző szexmunkásoknak is egyre nagyobb kiadásokkal kell megbirkózniuk, ha nem akarnak feketén dolgozni.

Ráadásul ahogy nő a válság, egyre többen fordulhatnak a szexmunka felé: a Financial Times friss riportja szerint Angliában egyre többen kezdenek ezzel foglalkozni, vagy térnek vissza hozzá az emelkedő számlák és az infláció miatt. Ez növelheti a kiszolgáltatottságot, hacsak nincs olyan átlátható szabályozás, ami védőháló lehet a szexmunkásoknak.

A lakhatási válság a szexmunkásokat is érinti

Hogy valójában hány szexmunkás van Magyarországon, nehéz megállapítani, mondja Földi Ágnes, a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének (SZEXE) vezetője, aki szerint a társadalmi tabuk, az értelmetlen szabályozás, a fenyegetések, vagy az, hogy a legtöbb szexmunkásnak titkolnia kell, mivel is foglalkozik, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy nem lehet megmondani a számukat.

Földi szerint a rendszer „rákfenéje” az 1950-es New York-i egyezmény – amelyet az USA egyébként nem írt alá, de Magyarország igen -, ami nemcsak azt mondja ki, hogy a szexmunka az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen, és veszélyezteti az egyén, a család és a társadalom jólétét, hanem

bünteti a bordélyházakat is, és mindenkit, aki helyet biztosít a szexmunkásoknak. A szexmunka legalitása alól csak a futtatás kivétel: a prostitúció elősegítéséért – akár csak egy lakás vagy egy épület bérbe adása miatt is – börtön jár itthon. Itt is van az első kitétel, ami miatt a szexmunkások túlnyomó többsége fennakad a rendszeren: aki beltéren akarja végezni a tevékenységet, csak saját vagy legálisan bérelt lakásban nyújthat szexuális szolgáltatást. Ha többen dolgoznak egy lakásban, nem követnek el bűncselekményt, ám ha csak az egyikőjük neve is lemarad a szerződésről, az már

üzletszerű kéjelgésnek minősül, amiért a bejelentett személyt terheli a felelősség. És a lakás tulajdonosát. Így tehát marad a saját ingatlan, ami, valljuk be, nem csupán a kiszolgáltatottabb rétegeknek okoz fejfájást 2022 Magyarországán. Emellett a szexmunkásnak külön jogszabályban előírt engedélyekkel, vállalkozási igazolvánnyal és orvosi igazolással kell rendelkeznie, legalább háromhavonta kell szűrővizsgálatokra járnia, neki kell gondoskodnia óvszerről, és természetesen adóznia kell a tevékenysége után. A költségek tehát magasra rúgnak, és egyre emelkednek.

A szakember szerint a helyszín kérdésére megoldást jelentene, ha az önkormányzatok nem halogatnák közel huszonöt éve az úgynevezett védelmi zónák kialakítását: olyan övezetekét, ahol a szexmunkások szabadon végezhetik a tevékenységüket, a lakosság pedig – ha akarja – el tudja kerülni őket. De egyelőre a legtöbb szexmunkás az utcán kénytelen felkínálni magát, ami miatt nemcsak őt büntetik, hanem azt is, aki igénybe venné a szolgáltatását.

Szexmunka ≠ szabad akarat?

Földi szerint, amikor szexmunkáról beszélünk, fontos egymástól különválasztani a prostituáltakat és a szexmunkásokat annak mentén, hogy

a szexmunkásnak van esélye kiszakadni a szexiparból. Ami egy szexmunkást és egy prostituáltat megkülönböztet egymástól, az leginkább a kényszer.

Akik a szexipart választják, többnyire kiszolgáltatottabb társadalmi csoportokba tartoznak, és közülük is azok vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben, akik nem tudnak vállalkozói igazolványt kiváltani, orvosi vizsgálatra járni vagy adózni, mert a gazdasági helyzetük ezt nem engedi. Ahol van gazdasági nyomás, privilégiumok, társadalmi egyenlőtlenségek, ott ritkán választja valaki a szexmunkát szabad akaratából. Ahogy Földi fogalmaz, valójában minden munka a megélhetésért történik, ezért

milyen alapon rójuk fel egy szexmunkásnak, hogy pont ő ne csak a pénzért dolgozzon? A jogvédő szerint természetesen attól nem szűnik meg a szexmunka, hogy tiltjuk, és attól sem, ha a legalitást szorgalmazzuk. A SZEXE kampánya viszont rámutat arra, hogy mennyire nincsenek biztonságban azok, akik szexmunkával keresik a pénzüket, és mennyire fontos lenne megteremteni a társadalmi és jogi körülményeit annak, hogy a biztonság ne legyen luxus.

A szexmunkásokkal készített felmérésből kiderül, hogy a megkérdezettek kétharmada volt már fenyegetés, zaklatás, erőszak áldozata, és az is, hogy legalább 15 százalékukat egyértelműen kizsákmányolják. Erre mutat rá egy a Népszava által idézett európai kutatás is. A szexmunkások azoktól sincsenek biztonságban, akik élnek a szolgáltatásaikkal: Földi szerint nagyon sok olyan esettel találkoznak, amikor a szexmunkások igazi nevét maguk a kliensek nyomozzák ki, és fenyegetik, zsarolják őket. Ez többnyire azokat érinti, akiknek gyereke vagy más, polgári munkája is van.

„Álságos és értelmetlen”, ami a szexmunka körül zajlik

A Helsinki Bizottság korábban megállapította, hogy a szabálysértés miatt elzárásban lévők között jelentős a szexmunkások aránya. Az a szexmunkás, aki megszegi a szabályokat, 10 ezertől 300 ezer forintig terjedő helyszíni pénzbírságot kaphat, ismételt elkövetés esetén 450 ezer forintosat. Amennyiben nem tudja kifizetni, elképzelhető, hogy börtönbe jut, és ez már az adófizetőknek kerül pénzbe.

A hazai szexmunka-szabályozás európai szinten lazának számít, „cserébe viszont használhatatlan”, mondja Földi. A gazdasági válság csak egy ok a sok közül, amiért sok és talán egyre több szexmunkás illegalitásba kényszerül, a szakember szerint nemcsak törvényi, hanem végrehajtói oldalról is „álságos dolog zajlik a témában”.

Nagy baj, hogy sok szexmunkás nem is ismeri a jogait, nem kap megfelelő képviseletet, vagy nem mer szembeszállni a rendőrséggel, mert fél a megbélyegzéstől. Ezek után talán nem is meglepő, hogy a többségük nem tud megfelelni a feltételeknek, vagy inkább külföldre megy, hogy az üldözést elkerülje. Egy nemrég megjelent kutatás szerint

a szexiparban dolgozók fele nincs tisztában a szabályokkal, és ezen nem segít, hogy a jogvédők szerint a hatóságok sokszor a jogszabályokat figyelmen kívül hagyva intézkednek a szexmunkások ellen.

Az egyesület hat évvel ezelőtti kutatása szerint az ügyfeleiket leggyakrabban a rendőrök bántalmazzák: Földi azt mondja, visszatérő eset, hogy a kiskorú gyerekét egyedül nevelő szexmunkást 72 órára őrizetbe veszik, és azzal fenyegetik, hogy értesítik a gyámhatóságot, és elveszik a gyerekét, pedig ilyet valójában nem tehetnek. Teszik ezt azért, mert előítéleteik vannak, vagy mert sokszor maguk sem tudják, hogy a szexmunka már huszonhárom éve legális.