Tánc a buszon hajnalban: indítsd a napot DJ Műsorvezető videódiszkójával!

A 444 műsorvezetőit azért nevezik műsorvezetőnek és nem mondjuk hírügyeletesnek, mert a elvileg nemcsak hírekkel etetik, hanem szórakoztatják is az olvasókat, leginkább olyasmivel, amit ők maguk is szórakoztatónak találnak.

Úgyhogy most fel a hangerőt, mert most DJ Harmincéves Koromig Magnóm Se Volt első 2023-as hajlnali playlistje következik. Ami nem más, mint napindító videódiszkó iskolába és munkába zötykölődők számára, az íróasztalrabszolgákról és a kisgyerekükhöz láncoltakról nem is beszélve.

2023 kellemes abszolválásának kulcsa, hogy az első pillanattól ész nélkül bulizni kell, mintha nem lenne tegnap. Reggel ez különösen igaz, a valóság különben túlzottan is rányomja a bélyegét az egész napra

Yellow Claw presents €URO TRA$H - The Function Feat. Sky Sky

Máris őrülten csápolok az ebédlőasztalnál, hiszen semmivel sem lehet jobban bemelegíteni az amszterdami producerduó mély gondolati gazdagságú reggeli tech house tornájánál:

Jamie xx - KILL DEM

Nem indulhatott volna jobban az év: már vagy hússzor foteltáncoltam Jamie xx bomba jó számára, most sem bírok magammal, a macska úgy néz rám, mint azok a tüntető nénik, akik egy Erzsébet-híd-foglalás alkalmával egyszer testületileg megdobáltak aprópénzzel a melírozott hajam miatt. Mi lesz, ha kijön egy egész lemeznyi ebből?

Elli et Jackno: Main Dans La Main

Van vidámabb ennél a 80-as évekbeli francia minimálnál, amit ki más énekelne, mint a valaha volt legjobb uruguayi énekesnő? Szónoki kérdés volt!

Yemi Alade & Spice - Bubble It

Van jobb két szupercuki nigériai dancelhall-mesternőnél? Még átlátszóbb szónoki kérdés volt!



Iseo és Dodosound: Dance Forever

A legmenőbb navarrai sound system segít lehozni téged a 4-es 6-osról, engem pedig elindít a komoly hírek keresésének útján.

070 Shake: Cocoon

Nincs pörgős buli marha jó belassult hiphop nélkül, mondta Shake, majd marha jól belassult.



A végére pedig egy klasszikus dilizés, mármint nekem mindenképp klasszikus és dilinek vitathatalanul dili:

Rat Boy: Wasteman

Jó rázást egész nap!!!!!