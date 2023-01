Először számolták össze a melegeket Nagy-Britanniában

Több mint 1,3 millió ember határozza meg magát leszbikusként, melegként vagy biszexuálisként Angliában és Walesben.

A 16 év felettiek 1,5 százaléka (748 ezer ember) mondja magát melegnek vagy leszbikusnak, és 1,3 százaléka (624 ezer ember) biszexuálisnak. További 165 ezer ember egyéb szexuális orientációt jelölt meg, amikor erről kérdezték a 2021-es népszámláláson. 0,5 százalék, vagyis 262 ezer ember mondta, hogy más nemi identitással rendelkezik, mint születésekor.

Ez volt az első alkalom, hogy ilyen típusú kérdések is szerepeltek a népszámlálási kérdőívben Nagy-Britanniában. A kormány azzal indokolta az adatgyűjtést, hogy hatékonyabban léphessen fel az egyenlőtlenségekkel és a diszkriminációval szemben az egészségügy, az oktatás, a munkaerőpiac, a lakhatás és a szociális szolgáltatások terén.

photo_camera A tavaly nyári Pride Londonban Fotó: NIKLAS HALLE'N/AFP

7,5 százalék (3,6 millió ember) nem válaszolt a szexuális orientációra vonatkozó kérdésre, 6 százalék (2,9 millió ember) pedig a szexuális identitásról szóló részt hagyta ki.

A BBC cikke szerint Brighton and Hove-ban a legmagasabb a szexuális kisebbségek aránya (10,7 százalék). Az első tíz helyen hét londoni kerületet találunk.

Skóciában a járvány miatt elhalasztották a népszámlálást, de a tervek szerint idén publikálják az ottani eredményeket is. Hasonló a helyzet Észak-Írországban is, ahol viszont kimaradt a kérdőívből a szexuális identitásra vonatkozó rész, csak a szexuális orientáció került be.

Korábban csak Kanada vette be ezt a témát a népszámlálásba, de Új-Zélandon is erre készülnek.