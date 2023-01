Egy kutatás szerint a Lidl, a Zara, a H&M és a Next még mindig ugyanannyiért dolgoztatja a bangladesi munkásait, mint a járvány előtt

Egy kutatás szerint a Lidl, a Zara tulajdonosa, az Inditex, a H&M és a Next a járvány óta a termelési költségeknél kevesebbet fizetnek a ruhabeszállítóknak Bangladesben, így a gyárak most az országban meghatározott törvényes minimálbér kifizetésével küzdenek.

A kutatásban ezer gyárat és beszállítót kérdeztek meg, és a már említett négy márkán kívül a Tesco és az Aldi is két évvel a járvány kitörése után is ugyanazon az áron készíttetik a ruháikat, miközben a gyártási költségek az utóbbi időben drasztikusan megemelkedtek.

A jelentés a 2020 márciusa és a 2022 decembere közötti időszakot vizsgálta, és rámutatott arra, hogy a 15 vagy több gyárral rendelkező nagy márkák nagyobb valószínűséggel folytatnak etikátlan gyakorlatokat, mint például a fizetések késleltetése vagy a rendelések törlése, mint a kisebbek.

A Lidl úgy reagált a kutatásra, hogy a cég elkötelezett amellett, hogy biztosítsa a minimálbért az ellátási láncban résztvevő dolgozóknak, és a „Lidl nagyon komolyan veszi a felelősségét a bangladesi és más országokban.”

A Next tagadta, hogy a beszállítóiknak ugyanannyit vagy kevesebbet fizetnének, mint a járvány kitörése előtt, ezért is kerülnek azóta többe a ruháik. A Zara és a Tesco is azt állította, hogy szorosan együttműködnek a beszállítókkal és támogatják őket, a Tesco azt is tagadta, hogy megrendeléseket mondtak volna le. (Guardian)