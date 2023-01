Transtelex–Székelyföld-csata robbant ki a vármegyék miatt, beszállt egy neobolsevikozó csíkszeredai képviselő is

Arra lett figyelmes a Transtelex, hogy az erdélyi sajtóban is megjelent a vármegye kifejezés. Bár Magyarországon január 1-je óta hivatalosan is ez a megnevezése a közigazgatás alapvető területi egységeinek, a velünk szomszédos Romániában egyelőre nem történt ehhez hasonló alaptörvény-módosítás, sőt ilyesmi a közeljövőben sem várható.

A Székelyföld.ma nevű weboldalon ugyanakkor több cikkben is így hivatkoznak az egyes erdélyi megyékre, például Szebenre vagy Brassóra.

A 2013 óta működő hírportál az Erdélyi Médiatér Egyesület holdinghoz tartozik, weboldaluk szerint megjelenésüket a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatja.

photo_camera Sok-sok vármegye egy Trianon előtti térképen, amelyen Szeben és Brassó is megfigyelhető

A lap nem hagyta szó nélkül a Transtelex cikkét, így reagáltak oldalukon: „Az erdélyi balliberális oldal kuriózumként számolt be arról, hogy vármegyének merészeltük nevezni Erdély közigazgatási egységeit. Követőiktől meg is kaptuk a magunkét, valamiért sokan meg vannak győződve arról, hogy csak azért léteznek nemzeti érzelmű emberek Erdély földjén, mert a magyar kormány fizeti őket.”

E mellé aztán teljes egészében bemásolták Tőke Ervin csíkszeredai önkormányzati képviselő Facebook-bejegyzését, aki egyebek mellett azt írta: „Rögtön fel is hörrentek az Erdélyben tanyázó, magyar anyanyelvű ügyeletes neobolsevikok, hogy márpedig ez Románia és hogy egyébként is miért nem haltunk már ki. Igen neobolsevikot írtam, mert hatalmas tévedés lenne őket liberálisnak nevezni, ezeknek az embereknek annyi közük a szabadelvűség nemes eszméjéhez mint nekem az űrkutatáshoz, közbe én is felnézek az égre.”

Tőke szerint „egyébként az ilyen témák rendkívül alkalmasak arra, hogy megismerjük egymást, hogy megtudjuk kinek mi van a fejében, hol van az ő személyes premisszája, hogy érdemes-e majd bármiben is arra hallgatni, amit mond”.