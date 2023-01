Erdogan 130 „terrorista” kiadatását követeli Svédországtól a NATO-csatlakozásért cserébe

Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap több más európai ország mellett Svédországot kritizálta, mivel úgy látja, hogy ezek az országok megtűrik a terroristák jelenlétét hazájukban. Mint fogalmazott, világosan megmondta a svédeknek, hogy ha nem adják ki azokat, akiket Törökország terroristának tart, akkor nem fogják jóváhagyni a svédek NATO-csatlakozási kérelmét.

photo_camera Fotó: MURAT KULA/Anadolu Agency via AFP

Erdogan egy ifjúsági gyűlésen beszélt erről az Anadolu hírügynökség beszámolója szerint. Az elnök szerint a svédeknek 130 embert kéne kiadniuk Törökországnak ahhoz, hogy a török parlament jóváhagyja a csatlakozási igényüket, de ezt eddig nem tették meg.

Tavaly novemberben közös sajtótájékoztatót is tartott Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel, és akkor is elmondta, hogy a svédeknek ki kell adniuk például a török Zaman lap egykori főszerkesztőjét, Bulent Kenest, akit Ankara terrorizmussal gyanúsít, ugyanakkor egy svéd bíróság megakadályozta ezt. A török újságírót a hatalom azzal gyanúsítja, hogy tagja volt az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen hálózatának, amely puccskísérletet hajtott végre 2016-ban.

Erdogan emellett arról is beszélt, hogy Stockholmban rendszeresen a Kurd Munkáspárt (PKK) tagjai demonstrálnak az utcákon, és a török kormány ezt a szervezetet is terrorszervezetnek gondolja. De az elnök szerint hiába figyelmeztették a svédeket, a PKK továbbra is szabadon tevékenykedhet. Egy közelmúltbeli tiltakozás miatt a török parlament elnöke vissza is mondta svéd kollégájának meghívását Ankarába: pár napja ugyanis tiltakozók Erdogan figuráját lógatták fel egy lámpaoszlopra Stockholmban.

Erdogan szerint amúgy a hasonló „terrorszervezeteket” nemcsak Svédországban, de Németországban, Franciaországban vagy az Egyesült Királyságban is megtűrik, annak ellenére, hogy a PKK-t az EU is terrorszervezetként tartja számon, tette hozzá.

Törökország nyáron állapodott meg Finnországgal és Svédországgal, hogy a két északi ország tenni fog a terrorizmus visszaszorításáért, cserébe Törökország nem gördít akadályt a NATO-csatlakozásuk elé. A két ország az orosz fenyegetés miatt csatlakozna a katonai szervezethez, de ehhez az összes tag egyhangú szavazata kell. Eddig csak Törökország és Magyarország nem hagyta jóvá a csatlakozási kérelmüket, bár Orbán Viktor állítása magyar részről szerint erre az idei év első parlamenti időszakában sor kerülhet.

Törökország korábban elismerően beszélt egyes finn és svéd lépésekről, ugyanakkor szerintük többre lenne szükség.