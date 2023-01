Harry: a tökéletes bulvár

Legutóbb talán az ukrán háború tudta úgy uralni a médiát, mint Harry herceg A tartalék című életrajza. De az is csak a kirobbanásakor, 2022 februárjában. A 2023 elején megjelent könyv a világon mindenhol a címlapokra került, ott is, mint például Magyarországon, ahol a brit királyi család befolyása és jelentősége elenyésző. A könyvből csepegtetett részleteket képtelenség volt elkerülni. Az is értesült a bunyóról a bátyjával vagy anyja, Diana megidézéséről egy halottlátó segítségével, aki egyébként kifejezetten kerüli az ilyen bulvárhíreket.



photo_camera Harry herceg könyvét reklámozó Harry herceg Harry herceg hazájának egyik könyvesboltjában Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Harry diadalmenetét a hivatalosan január 13-án megjelent könyv eladási számai is tükrözték. A minden hülye rekordot számon tartó Guinness máris kiosztotta neki a „minden idők leggyorsabban fogyó nem fikciós könyve” díjat, miután az életrajzból csak Nagy-Britanniában, Kanadában és az Egyesült Államokban 1,43 millió példány kelt el egyetlen nap alatt. Ez ugyan messze van az abszolút könyvrekordtól, amit a Harry Potter és a Halál ereklyéi tart egy nap alatt 8,3 millió eladott példánnyal, de így is elképesztő siker.

A tartalék egyébként nemcsak angolul, hanem már több világnyelven is kapható – spanyolul például, állítólag véletlenül, néhány könyvesboltban már január 13. előtt is ott volt, de ennek ellenére is vezeti a slágerlistákat. A magyar fordításra márciusig várni kell, de természetesen már előrendelhető, és nagy meglepetés lenne, ha nálunk nem ugrana azonnal az eladási listák élmezőnyébe.

Kiváló alapanyag

Ez az elképesztő siker több tényező szerencsés együttállásának köszönhető. Az egyik, hogy hiába termel ki hírességeket Hollywoodtól Bollywoodig az egész világ, és lehet milliárdos olyan, semmiféle különösebb tehetséggel nem rendelkező családokból, mint például a Kardashianok, az angol királyi családdal nem lehet versenyezni. Se sportoló, se modell, se színész, se politikus nem érdekli annyira az embereket (emberek alatt itt a Föld nyolcmilliárd lakosának jelentős részét értve), mint a Windsor-ház és a brit korona.

Árulkodó, hogy Harry előtt ki tartotta a Guinnessnél a nem fikciós könyvek eladási rekordját. A tartalék előtt Barack Obama Egy ígéret földje című elnöki memoárja vezetett, azelőtt Michelle Obama Így lettem című önéletrajzi kötete. A két Obama előtt egy másik amerikai álompár, Bill Clinton Életem, azelőtt a felesége, Hillary Clinton Élő történelem című könyve vezetett.

Az olvasókat a legjobban a hatalom és a pénz érdekli, de se a Clintonok, se az Obamák nem versenyezhetnek a brit királyi családdal, akkor sem, ha a 21. században egy amerikai elnök kezében nagyobb hatalom összpontosul, mint egy brit uralkodóéban.

Harry abból a családból/intézményből származik, amelynél egyetlen család/intézmény sem érdekli jobban a világot.

Ott az évszázados múlt, a hatalmas vagyon, a különleges jelmezek és díszletek, a gyerekmeséktől kezdve mindannyiunkban táplált érdeklődés a királyok és hercegnők iránt, valamint az a nem elhanyagolható tény, hogy a brit királyi család Harry anyja, Lady Diana színre lépése és különösen tragikus halála óta megállíthatatlanul szállítja a bulvársztorikat.

Ezekből a sztorikból jó ideje sok eleve Harryhez kötődik. Házassága a színes bőrű, polgári származású Meghan Markle-lal, az ebből fakadó konfliktusok a királyi családon belül és kívül, majd a házaspár távozása a Windsor-ház kötelékéből olyanok voltak, mint egy – királydráma. Ezek eleve megágyaztak A tartalék népszerűségének, ahogy megágyazott neki a II. Erzsébet uralkodását feldolgozó tévésorozat, valamint a királynő, Harry nagyanyja tavaly szeptemberi halála is.

Profi melósok

2023 januárjában a világ közvéleménye tehát a szokásosnál is fogékonyabb volt a Buckingham-palota irányából érkező hírekre, de ahhoz, hogy A tartalék ekkorát szóljon, más is kellett. Leginkább az, hogy az autóktól a szabókig mindig a legjobbakkal dolgoztató királyi család hercegi sarja az önéletrajzát is a szakma legjobbjaira bízza.

Ezek a profik aztán olyan reklámkampányt rittyentettek A tartalék köré, amilyet a királyi szennyes kipakolása érdemelt.

Az év első napjaiban, amikor a média egyébként is azzal küzd, hogy még nem igazán indult be az éves hírszezon, mindent elárasztottak Harryvel. A reklámkampány részeként a könyv szaftos részleteibe betekintést engedtek a legkülönbözőbb lapok újságíróinak, akik címlapon számoltak be olyan részletekről, mint hogy Harry herceg pontosan milyen kábítószert, hol és hányszor fogyasztott, valamint hogyan veszítette el a szüzességét egy kocsma mögötti mezőn egy idősebb nővel.

Nagyon ügyesen nemcsak az ilyesmire eleve fogékony brit bulvárlapoknak csepegtették a sztorikat, hanem annak a balos-liberális Guardiannek is, ami hagyományosan fintorogva nyúl csak a brit királyi család ügyeihez, ezúttal viszont lelkesen gázolt szügyig a bulvárban.

Ahogy az az angolszász könyvpiacon megszokott, a sikeresnek szánt könyv szerzője maga is oroszlánrészt vállalt a reklámkampányból. A január 13. előtti napokban Harry szinte ömlött a médiából: hosszú tévéinterjút adott a CNN-nek, a brit ITV-nek és az amerikai ABC-nek, nyomtatott interjú jelent meg vele a People amerikai bulvárlapban és a jobbos-konzervatív brit Telegraphban, és még Stephen Colbert esti showműsorába is elment viccelődni.

A felfokozott várakozás és a tökéletes reklámkampány sem lett volna azonban elég, ha maga a termék, A tartalék rossz. Az első kritikák szerint azonban ez a maga műfajában kifejezetten jó könyv. A már említett, esetenként hangsúlyosan antiroyalista Guardian különösen vitriolos tollú szerzője, A tartalékról fergeteges paródiát is író John Crace is elismerte, hogy a könyv

„sokkal jobb, mint amire az előzetes reklámkampány alapján számítani lehetett (....) A tartalék helyenként olyan, mint egy thriller (...) Harry sokkal szerethetőbb és sokkal inkább tudja a helyét a világban, mint ahogy gyakran ábrázolják. A saját hibáit is képes beismerni.”

Crace is kiemeli, és ezzel egybecseng minden kritikus ítélete, hogy ez minden bizonnyal elsősorban J. R. Moehringernek köszönhető. Moehringer a könyv „társszerzője”, angolul ő volt a ghostwriter, amit magyarul ma már fordítanak szellemírónak is, de a hagyományos megnevezése a politikailag kevéssé korrekt néger. Bár a borítón Prince Harry (a magyar fordításban pedig Harry herceg) szerepel szerzőként, a könyvet valójában az a Moehringer írta, akinek nem ez az első ilyen négermelója.

Moehringer eredetileg újságíró volt, ráadásul olyan jó, hogy 1998-ban Pulitzer-díjat is nyert. A 21. században viszont már ghostwriterként volt ismert. Ő írta az 1990-es években a tenisz világát extravagáns külsejével megújító André Agassi életrajzát, majd a Nike-alapító Phil Knightét is, és most A tartalékkal felért a szakma csúcsára.

Nem tudjuk, pontosan hogyan dolgozott együtt Moehringer és Harry, de Agassi a New York Timesnak elmesélte, hogy amikor az ő könyvét írta, Moehringer vett egy házat a teniszezőéhez közel Las Vegasban, és a két évben, amíg a közös munka tartott, ott is lakott. Minden reggel találkoztak, és az Economist szerint író és alanya 250 interjún keresztül szedtek össze annyi alapanyagot, ennyiből már össze lehetett szerkeszteni egy önéletrajzot.

Moehringer és rádiós műsorvezető apja kapcsolata nem volt könnyű. Erről a saját gyerek- és fiatalkorát feldolgozó önéletrajzában írt részletesen. Agassi azt a könyvet olvasva kapott kedvet a közös munkához, ami annak fényében nem meglepő, hogy az ő apja, az iráni-örmény bokszoló, Emmanuel Aghassian sem volt könnyű eset. Moehringer azóta mintha a családjukkal hadban álló tékozló fiúkra specializálta volna magát, és ebben az életműben végképp A tartalék a korona.

Harry önéletrajzának hosszútávú hatása ma még felbecsülhetetlen. II. Erzsébet halálával elhunyt a Windsor-ház utolsó, tényleg univerzálisan népszerű tagja. Fia és utódja, Károly közel sem olyan kedvelt. Harry bátyjának, a trónörökös Vilmosnak talán van esélye minden szempontból nagyanyja örökébe lépni, de az is lehet, hogy Károly életrajzírójának lesz igaza, aki szerint Harry könyve a „vég kezdete” lehet a királyi család számára.

A tartalék végső soron éppen a függöny mögé enged betekintést, ami eddig a Windsor-ház titkait védte. Aminek átláthatatlansága annyira felcsigázta sokak érdeklődését, hogy egy nap alatt másfél milliót megvettek a kukucskálást ígérő könyvből. Most, hogy bepillanthattak, talán többé már nem lesz olyan érdekes az egész. És az is kérdéses, hogy innentől kezdve Harryre mi szüksége van bárkinek.