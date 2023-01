Kutya tartotta rettegésben a Bagoly utca lakóit

Emberek lábát és autók lökhárítóját harapdálta egy kutya heteken keresztül, újra meg újra, rettegésben tartva az érdi Bagoly utca lakóit. „Úgy kellett kimenekíteni a gyerekeket a kutya fogai közül” - mondta egyikük a helyi tévének.

Benke-Kovács Gabriella, az Érdi Civil Állatmentők Alapítvány alapító tagja is megszólalt: „Nagyon szeretnénk, ha szabályozva lenne, hogy ki milyen kutyát tarthat, vagy tarthat-e egyáltalán kutyát. Nézd meg, Ausztriában, Németországban vannak bizonyos fajták, amit egyáltalán nem lehet tartani, pont azért, hogy ha nem hozzáértő emberhez kerülne, akkor se legyen baj”.

A lakók először a jegyzőhöz fordultak, aki a polgármesteri hivatal egyik osztályára küldte az ügyet még december elején. Kutyatámadás-ügyben viszont a járási hivatal az illetékes, ezért őket is be kellett vonni, ahogy a rendőrséget is.

„Megállapítást nyert, hogy a kerítés nem megfelelő, azon az eb kiszökhet” - foglalta össze a vizsgálat eredményét a polgármesteri hivatal főosztályvezetője, úgyhogy határozatban kötelezték a gazdát, hogy akadályozza meg a szökést. Mielőtt ellenőrizték volna, kiderült, hogy „vasárnap ismét közterületen tartózkodott az eb”.

Végül megoldódott a dolog, a kutya menhelyre került, de a gazdát még megbírságolhatják, „illetve a járási hivatal munkatársai megteszik az áttételt az illetékes járási hivatalhoz”.