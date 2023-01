Elbukta a Válasz Online elleni perét a Schiffer András által képviselt DK-s

A 2021-es előválasztáson Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció Székesfehérváron Ráczné Földi Juditot indította, azonban a jelöltről a Válasz Online kiderítette, hogy aláírási joggal rendelkező képviselője egy Delaware állambeli offshore helyszínre bejegyzett vállalkozásnak, a Minos King Global Business LLC-nek. A lap később azt is megírta, hogy tulajdonosaként is írt alá dokumentumokat 2021-ben. Ez pedig szembement azzal az értéknyilatkozattal, amit az ellenzéki képviselőknek alá kellett írniuk, hogy elindulhassanak az előválasztáson. Ráczné ennek ellenére is versenyben maradt, de végül kikapott.

Azonban a céges kapcsolatait nyilvánosságra hozó Válasz Online ellen jó hírnév megsértése miatt,

a DK-s politikus egymillió forint sérelemdíjat követelt kamatokkal együtt. Ehhez pedig Schiffer Andárst fogadta fel ügyvédnek. „Jó okunk volt csodálkozni a kormánykörökben mára egyre népszerűbb Schiffer szerepvállalásán. Nyilvánvaló, hogy egy ügyvéd bárkinek dolgozhat, de ő mégiscsak az a közíró, véleményvezér, aki heti szinten ostorozza az úgynevezett globalokrata álbaloldalt. Schiffer ráadásul – már LMP-sként is – gyakran beszélt az offshore-lovagok »kiseprűzésének« szükségességéről, így nyilvánvalónak tűnt, hogy ügyvédi megbízásokért, jogászi hírnévért, szakmai kihívásnak álcázva sem adja el magát a láthatatlan vagyonok és cégstruktúrák haszonélvezőinek” - jegyezte meg a beperelt lap.

A Fővárosi Ítélőtábla hétfői jogerős ítélete végül megállapította, hogy a Válasz Online megalapozottan írta azt a 2021-es ellenzéki előválasztásról szóló cikkeiben, hogy a DK elnökségi tagja hazudott, amikor az általa aláírt feddhetetlenségi nyilatkozatban letagadta offshore cégét.