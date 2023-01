Sint Maarten elfogadott egy tervet a területén élő összes cerkófmajom kiirtására

A kelet-karibi Sint Maarten kormányzata elfogadott egy tervet, mely szerint kiirtanák az összes cerkófmajmot a szigeten. Az invazív faj elszaporodása ugyanis egyre nagyobb problémát okoz a Hollandia tengeren túli területét képező autonóm államban.

A hatóságok egy civil szervezetet, a Nation Foundation St Maartent bízzák majd meg, hogy a következő három évben elfogjanak és végleg elaltassanak legalább 450 majmot.

Ha egy faj olyan területen szaporodik el, ahol nem őshonos, akkor ott gyakran nincsenek olyan ragadozók, amelyek szabályoznák a faj populációjának méretét, mondta a szervezet alapítója, Leslie Hickerson. Elmondta, hogy a “fajok menedzselése” azért is fontos, hogy “egészséges” maradjon a sziget az utánunk következőknek. Termelők amiatt panaszkodtak, hogy a majmok lerabolják a terményeiket, és megnehezítik a megélhetésüket, állítja a civil szervezet.

Azonban nem mindenki ért egyet a tervvel, a majommészárlás kritikusai azzal érvelnek, hogy a sterilizáció és a környezetmendzsment jobb megoldás lenne.

A cerkófmajmok szőre testükön pöttyös szürkésbarna, fekete arcukat fehér szőr szegélyezi. Dél- és Kelet-Afrikában őshonosak, de megtalálhatóak a karibi térségben is, például Saint Kitts és Nevisen, ahol többezresre nőtt populációjuk. A térségbe először európai telepesek hozták be a cerkófmajmokat a 17. század környékén, mint egzotikus háziállatokat. (via Guardian)