Egy újabb parádés nap jön esővel, havas esővel, havazással, széllel

Lehet, hogy akadnak páran, akik úgy gondolják, ennyi eső már elég volt, de az időjárás másképp gondolkodik. Az Időkép előrejelzése szerint csütörtökön továbbra is esni fog, annyi változás áll be, hogy a Dunántúlon és északon havazhat is.

Hasonló lesz az idő pénteken is, amikor az ország délkeleti, keleti és északkeleti tájain eső, havas eső, kisebb havazás várható, az Északi-középhegységben pedig ismét havazhat. Ezek mellé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, hajnalban pedig fagyni fog.

A hétvégére már csak hószállingózást mondanak, esőt nem, de a felhők maradnak, ahogy a 0 és 5 fok közötti hőmérséklet is.