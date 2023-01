Nagyot emelkedhetnek a társasházi közös költséget tavasszal

Tavasszal lakónként legalább 3000 forinttal nőhetnek a társasházak közös költségei - ezt mondta az Inforádió műsorában Kaplonyi György, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke. Különösen azokban a társasházakban lehet nagy az emelkedés, ahol lift is van.

Az emelkedésről részben a katás adózás eltörlése lehet majd felelős, mert a liftkarbantartók, takarítók és hasonló szolgáltatásokat végzők között sokan voltak katások. A kedvezményes adózás eltörlése miatt egyrészt az ilyen szolgáltatók adóterhe nőtt, vagyis drágábban is dolgoznak, és kevesebben is vannak, mert sokan inkább alkalmazottnak mentek valamilyen céghez. A karbantartási, felújítási munkák a közös költség nagyjából 40 százalékát teszik ki, így ezeknek a drágulása érződik majd a számlákon is.

A lifttel rendelkező társasházakat emellett az energiaárak emelkedése is rosszul érinti, mert a liftek üzemeltetéséhez ugyanis van 144 kilowattórás kedvezményes tarifa, ez általában nem elég, az ezt meghaladó áramdíj viszont a duplájára emelkedett. A központi fűtésen is érződik az energiaárak emelkedése, ráadásul az ilyen házak kazánja általában régi és pazarló. Mindezek miatt Kaplonyi úgy látja, hogy legalább 30-40 százalékkal emelkednek majd a közös költségek, de olyan ház is lesz, ahol kétszer annyit kell majd fizetni. A társasházi beszámoló közgyűlések február és május között szoktak lenni, ezeken döntenek majd az emelésekről.