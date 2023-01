Felmondott az egyetlen műtőssegéd egy érdi rendelőben, sok műtét elmarad

Február 1-től műtétek tömegei maradhatnak el az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben, ha nem sikerül gyorsan új műtőssegédet találniuk, ugyanis az intézmény egyetlen ilyen dolgozója is felmondott, írja az Alfahír.

Az intézmény kétségbeesett hangvételű posztot tett közzé péntek délelőtt a Facebookon. Mint írják, műtőssegéd nélkül a szemészeti műtéteken kívül más beavatkozást nem tudnak elvégezni.

Olyan Érden vagy Érd környékén élő embert keresnek műtőssegédnek, aki rendelkezik 8 általánossal, az egészségügyi tapasztalat ugyanakkor csak előny, de hiánya nem kizáró ok. Mindezért cserébe az egészségügyi szolgálati jogviszony alapján történő besorolás szerinti bért jelentősen meghaladó fizetést biztosítanak.

Azt is írják, hogy a leendő kolléga a sikeres betanítás és próbaidő után az egészségügyi intézmény saját költségén műtőssegédi képzésen vesz majd részt. Ennek azonban törvényi előfeltétele az érettségi, így ezt csak érettségivel rendelkező jelentkezőnek tudják biztosítani.

Bárány Zsolt az intézmény főigazgatója a lapnak közölte, hogy folyamatosan érkeznek az önéletrajzok, így jövő héten el is kezdődnek az interjúztatások, 3-4 időpontot már le is egyeztettek, kora délutánig majdnem húsz önéletrajzot kapott az intézmény titkársága. Azonban ideális esetben is csak március elsejétől tudja elkezdeni a munkát az új műtőssegéd, így a februárra kitűzött, legalább 30-40 műtét mindenképp el fog maradni. Az érintett betegeket az érdi rendelő kollégái elkezdték értesíteni.