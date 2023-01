Spórolni akartak az energiával, de véletlenül áram nélkül maradt csaknem egész Pakisztán

Pakisztán történetének egyik legnagyobb pénzügyi válságával küzd, az ország devizatartalékai csaknem elfogytak. A kormány emiatt különböző ötletekkel áll elő, hogy spóroljanak, mindez pedig érinti az energiaellátást is. Az egyik ilyen volt, hogy be kell zárnia a boltoknak és plázáknak este fél kilenckor. Ez még be is jött. Csakhogy ezután az jutott eszükbe, hogy

vasárnap éjjel lekapcsolják az áramot az egész országban, hisz olyankor amúgy is kevesen használják. Meg is tették, amikor azonban újra akarták indítani a technikusok az elektromos áram termelését, nem sikerült. Így csaknem az egész ország áram nélkül maradt. Khurram Dastgir energiaügyi miniszter azt mondta, „gazdasági intézkedésként vasárnap este ideiglenesen leállítottuk áramtermelő rendszereinket", amikor pedig a mérnökök megpróbálták visszakapcsolni a rendszereket, „feszültségingadozást" észleltek, ami „arra kényszerítette őket, hogy egyenként leállítsák a különböző áramellátó állomásokat".

Dastgir hétfőn a helyi médiának elmondta, hogy a mérnökök országszerte dolgoznak az áramellátás helyreállításán, beleértve a fővárost, Iszlámábádot is. A hétfői országos üzemzavar miatt sokan maradtak ivóvíz nélkül, mivel a szivattyúk is áramról működnek. A zord téli időjárás közepette iskolák, kórházak, gyárak és üzletek is áram nélkül maradtak. Karacsi, az ország legnagyobb városa és gazdasági központja hétfőn szintén áram nélkül maradt, akárcsak más kulcsfontosságú városok, például Quetta, Pesavar és Lahore.

Imran Rana, a karacsi áramszolgáltató szóvivője azt mondta, hogy a kormány prioritása, hogy „helyreállítsák az áramellátást a stratégiai létesítményekben, beleértve a kórházakat”, a repülőtereket és más helyeket.

photo_camera Pakisztáni villanyszerelő a tavaly januári áramszünet alatt próbálja menteni a menthetőt Fotó: ASIF HASSAN/AFP

Éppen egy évvel ezelőtt már történt egy, a mostanihoz kísértetiesen hasonló áramkimaradás. Pakisztán az áram legalább 60 százalékát fosszilis tüzelőanyagokból nyeri, míg az áram közel 27 százalékát vízenergiából állítják elő. Az atomenergia és a napenergia hozzájárulása az ország hálózatához körülbelül 10 százalék.

A hétfői áramkimaradás a kormány válságkezelésére tereli a fókuszt. Az IMF augusztusban folyósította Iszlámábádnak az utolsó, döntő fontosságú, 1,1 milliárd dolláros részletet egy hatmilliárdos mentőcsomagból.

(AP)