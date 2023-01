A WHO vizsgálódik a már több mint 300 gyerek halálát okozó köhögéscsillapító szirupok ügyében

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vizsgálatot indított az ügyben, hogy kiderüljön, van-e kapcsolat a gyártók között, melyek szennyezett köhögéscsillapító szirupja három országban több mint 300 gyermek halálát okozta - mondta a Reutersnek egy, az ügyre rálátó forrás.

photo_camera Vizsgálatra összegyűjtött szirupok Gambiában Fotó: MILAN BERCKMANS/AFP

A köhögéscsillapítók veszélyes mennyiségben tartalmaztak etilénglikolt és dietilénglikolt. Ezt a két vegyületet jellemzően ipari termékekben, például fagyálló folyadékokban használják. A WHO a szirupokba került toxinok „elfogadhatatlan szintjére” hivatkozva további információkat kért arról, hogy a hat indiai és indonéziai gyártó milyen konkrét nyersanyagokat használt a halálesetekhez vezető gyógyszerek előállításakor, valamint arról, hogy a vállalatok ugyanattól a beszállítótól szerezték-e be azokat. A szervezet egyelőre nem nevezte meg egyik beszállítót sem.



A WHO azt is fontolgatja, hogy világszerte azt tanácsolja a családoknak, gondolják át a köhögés elleni szirupok használatát, amíg megválaszolatlanok az egyes termékek biztonságosságával kapcsolatos kérdések. Emellett értékelik az arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy az ilyen termékek orvosilag indokoltak-e, illetve mikor szükségesek a gyermekek számára.



A szennyezett szirupok először Gambiában okoztak gyerekeknek akut veseelégtelenséget és halált, majd Üzbegisztánban és Indonéziában. Az ENSZ egészségügyi szervezete hétfőn közölte, hogy a szirupokkal kapcsolatos vizsgálatot további négy országra - Kambodzsa, a Fülöp-szigetek, Kelet-Timor és Szenegál - terjesztette ki, mert ott is forgalomba kerülhettek a mérgező termékek. „Olyan gyerekek is ki lehetnek téve ezeknek a gyógyszereknek, akikről még csak nem is tudunk” - mondta Hanan Balkhy, a WHO gyógyszerekhez való hozzáférésért felelős megbízott igazgatója kedden. Hozzátette, hogy ezért van szükség átláthatóságra az ellátási lánc minden szereplőjénél a probléma megoldása érdekében.

A WHO továbbá felszólította a többi kormányt és a globális gyógyszeripart is, hogy indítsanak sürgős ellenőrzéseket a nem megfelelő gyógyszerek kiszűrése és a szabályozás javítása érdekében.