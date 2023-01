Franciaország hazatelepített több mint 40 nőt és gyereket, akiket szíriai dzsihádista táborokban tartottak fogva

Franciaország hazavitt 15 nőt és 32 gyereket, akiket dzsihádista börtöntáborokban tartottak fogva Északkelet-Szíriában, nyilatkozta kedden a külügyminisztérium. A kiskorúakat átadták a gyermekgondozó szervezeteknek, a felnőtteket pedig a kompetens igazságügyi hatóságnak.

Az utóbbi évtizedben több ezer szélsőséges európai állampolgár utazott Szíriába, hogy az Iszlám Állam (IS) harcosa legyen, sokszor a családjaikat is magukkal vitték. Az IS önjelölt, Irak és Szíria egyes területein kikiáltott „kalifátusának” 2019-es összeomlása óta az érintett európai országok számára kényes kérdés a harcosok családtagjainak hazavitele.

A hazatelepített nők és gyerekek az iraki és török határtól nagyjából 15 kilométerre fekvő, kurd adminisztráció által működtetett Roj táborban tartózkodtak.

Ez volt a harmadik legnagyobb ilyen akció Franciaország történetben. (via France24)