Schadl György arról beszélt, hogy az egyik végrehajtó azzal fenyegetőzött, feljelenti Varga Judit igazságügyi minisztert

Újabb hangfelvételeket publikált a Blikk a Völner-Schadl-ügy lehallgatási anyagai közül. Most végre meg lehetett hallgatni, hogyan kérte Schadl György azt intézőjét „egy hármas meg valami normális pia” beszerzésére, ahogy azt is, miről beszélt Völner Pál és felesége, miután elkezdték lefoglalni az államtitkár vagyontárgyait.

A most közzétett hanganyagokból az is kiderül, hogy miként lökdösik át a hallgatókat az egyetemi vizsgákon a végrehajtási jogász szakjogász-képzésen, illetve leginkább az, hogy hogyan zajlott a végrehajtói pályázatok kiírása.

Völner: Szerintem így egyben jobb, mert egybe írjuk ki, és akkor gyakorlatilag nem kell ugyanazokat az embereket többször…

Schadl: Ez így van, ez így van, mert egyébként, aki ugye, nem kerül be, ha négy csomagba írjuk ki, akkor mind a négyszer el fog jönni, mind a négyszer meg kell hallgatni.

Illetve:

Schadl: Bocsánat, csak közben mi is a Katival helyzet értékeltünk. Mondtam neki egy dolgot, amit te említettél, hogy igazából a hülye előzetes jogvédelmük miatt gyakorlatilag nem üres a hely.

Völner: Igen, ilyen van, de mondom akkor legfeljebb azt a kettőt nem írjuk ki, de a többit ki tudjuk írni attól... Akkor mondom, azt a kettőt, nem indítjuk, hogy ha véletlenül fellebbezés onnan befut, akkor utána meg rögtön ki kell írni… De elvileg azt kellene végiggondolnunk, hogy a közjegyzőknél kiírnak olyan helyet is, ami még betöltött hely, csak látszik, hogy mikor üresedik. Tehát gyakorlatilag még azt is megtehetjük, hogy kiírunk egy helyet, és nem hirdetünk eredményt… Csinálhatjuk azt is, hogy az eredményhirdetésnél, tudod, egy lyukat hagyunk, és gyakorlatilag mindenki egy sorral hátrébb kerül.

Az egyik felvételen Schadl az Igazságügyi Minisztérium egy munkatársával beszél, a beszélgetés során pedig Varga Judit neve is felmerült, illetve az, hogy „kéne valamiféle rendelet, amit kurva gyorsan össze kéne pakolni”. Schadl: Ha felfüggesztenek vagy valakit felállítanak, akkor mindenkit a saját irodája helyettesít. Mert ugye, gyakorlatilag a Vh. (a bírósági végrehajtásról szóló törvény) ezt nem szabályozza. Csak az van benne, ami arra vonatkozik alapvetően, hogy ha 30 napon belül van távol a végrehajtó, akkor saját irodáján keresztül kell helyettesíteni. És R. (egy felfüggesztett végrehajtó) ugat, hogy a saját irodáján át helyettesítsék, és őt illesse meg az árbevétel, amihez nyilván nem fogunk hozzájárulni. De addig is kéne valamiféle rendelet, amit kurva gyorsan össze kell pakolni. Mi összerakunk egy tervezetet, de nagyon égeti a talpunkat a sztori, mert a…

X.: Nálunk marad a sztori, az IM-ben marad ez a rendelet. Nem kell vele megvárni a hatóságot.

Schadl: Nem. Ezt egy hónapon belül meg kell szülnünk. Meg addig is gondolkodjál már rajta légy szíves, milyen állásfoglalást, akármit tudunk kiállítani, mert a P. lett helyettes (P. egy másik végrehajtó), és elvitte az iratokat, és az R. már ott tart, hogy feljelentette a P.-t, bűnpártolásért már feljelentette K.-t, és előre fenyegetőzik, hogy feljelenti a Varga Juditot bűnpártolással, meg a Völnert is.

Az ügyészség októberben nyolc év börtönt kér Völner Pálra. A vádirat szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke „korrupciós kapcsolatot” alakított ki Völner Pállal, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárral, fideszes politikussal. Ennek keretében Schadl György rendszeresen készpénzt – 2021 júliusáig összesen legalább 83 millió forintot – adott a politikusnak, aki cserébe Schadl érdekében gyakorolta a befolyását a végrehajtók kinevezésekor.