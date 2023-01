16 éves fiú áll bíróság elé Dániában szélsőjobboldali terrorizmus vádjával

Bíróság elé állítanak Dániában egy 16 éves fiút szélsőjobboldali terrorizmus vádjával – közölte a svéd ügyészség.

A fiút azzal vádolják, hogy a Tűzháború Hadosztály (Feuerkrieg Division) nevű neonáci csoportosuláshoz csatlakozott, és egy másik fiatalt is beszervezett a csoportba. Az elkövetés idején még csak 15 éves volt. Több év börtön fenyegeti.

photo_camera Szélsőjobboldaliak a Városmajorban 2020. február 10-én. Illusztráció: Botos Tamás/444

Az ügyészség szerint a fiú beismerte, hogy fegyverhasználati kiképzést kapott és tűzszerészeti ismeretekkel is rendelkezik. A Telegramon keresztül kézikönyv kidolgozásában is közreműködött, ami a csoport céljait és követeléseit taglalja. Ezen felül szélsőséges propagandaanyagot és fegyver- meg bombakészítéshez használatos leírásokat is megosztott.

A fiút áprilisban vették őrizetbe, a büntetőper március 14-én kezdődik. (MTI)