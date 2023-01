Borult idő és még hidegebb lesz a hétvégén

Borult, felhős idő várható a hétvégén, de helyenként kisebb-nagyobb területen felszakadozhat a felhőzet.

Pénteken és szombaton elszórtan kell hószállingózásra, havas esőre számítani élénk, erős széllel, majd vasárnapra megszűnik a csapadék.

Hajnalban gyenge fagy várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 0 és plusz öt fok körül alakul majd – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.

Péntek

Erősen felhős vagy borult időre kell számítani, de kisebb-nagyobb szakadozások lehetnek a felhőtakaróban. Elszórtan hószállingózás, gyenge havazás, illetve néhol vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az északi szél nagy területen, főleg a Nyugat-Dunántúlon és a Bodrogközben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 5 fok között lehet.

Szombat

Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Szórványosan előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, főleg az ország keleti felén helyenként havas eső, a Tiszántúlon eső is. Az északi szél sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lesz. Hajnalban mínusz 5 és plusz 1, kora délután általában 0 és 5 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap

Főleg rétegfelhőkre kell számítani, majd vastagodó fátyolfelhőzet is érkezhet északnyugat felől, emellett napos körzetek, időszakok is lehetnek. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, majd nyugati szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. Hajnalban általában mínusz 6 és 0, kora délután 0 és 4 fok között alakul a hőmérséklet. (OMSZ via MTI)