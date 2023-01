A Netflix tagadja, hogy a Squid Game valóságshowjának versenyzői súlyos sérülést szenvedtek

Hárman is orvosi ellátásra szorultak a Squid Game valóságshow forgatása során - erősítette meg a Netflix - azonban hozzátették, hogy „a súlyos sérülésekről szóló állítások nem igazak”. A forgatás helyszínén állítólag folyamatosan orvosi felügyelet alatt voltak a játékosok, és minden szükséges biztonsági intézkedést megtettek.



Még kedden nyilatkozta egy nevét elhallgató játékos a The Sun brit bulvárlapnak, hogy az egykori légitámaszponton kialakított stúdióban, ahol a forgatások zajlottak, olyan hideg volt, hogy többen is rosszul lettek és orvosi ellátásra szorultak. „Még, ha egyeseknél be is ütött a hipotermia, az emberek akkor is hajlandóak voltak a lehető legtovább maradni, mert rengeteg pénz volt a tét” - mondta a Sun-nak a névtelenül nyilatkozó versenyző. „Sokan elhatározták, hogy nem mozdulnak, így túl sokáig álltak ott.”

A játékosok a Red Light, Green Light nevű játék felvétele alatt lettek rosszul. Ennek lényege, hogy gyorsan kell futni a cél felé a zöld lámpánál, és tökéletesen mozdulatlannak kell maradni, amikor a lámpa pirosra vált. A meg nem nevezett forrás szerint a versenyzőknek volt, hogy fél órán keresztül is mozdulatlanul kellett állniuk két felvétel között. „Volt, aki már kúszott a végére. Legalább egy embert hordágyon vittek el.” A Netflix a beszámolókra úgy reagált, hogy „bár nagyon hideg volt a forgatáson, a résztvevők fel voltak erre készülve és a súlyos sérülésekről szóló állítások nem igazak”.

A Squid Game volt a Netflix legnézettebb műsora 2021-ben, neki tulajdonították, hogy 4,4 millió új előfizetőt vonzott a streaming szolgáltatóhoz, valamint 1,45 milliárd dollárra, azaz közel 520 milliárd forintra növelte a vállalat nyereségét. A jövőben pedig nem csak a reality verzió érkezik a platformra, hanem az eredeti sorozat 2. évada is. (Via The Guardian)