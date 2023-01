Vizsgálat indul, miután a legjobb női színésznő Oscar-díjára egy olyan brit színésznőt is jelöltek, akire senki nem számított

Az Oscar-díjakról döntő amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia pénteken jelentette be, hogy meg fogják vizsgálni az idei jelöltek kiválasztását megelőző kampány részleteit, írja a Reuters. Erre egy nappal azután került sor, hogy filmügyi felületek pedzegetni kezdték, hogy hogyan lehetett a legjobb női főszereplők díjára jelöltek egyike a brit színésznő, Andrea Riseborough.

photo_camera Fotó: MICHAEL TRAN/AFP

Az Akadémia kedden hozta nyilvánosságra az egyes kategóriák jelöltjeit, és filmes szakírók között is komoly meglepetést keltett, hogy a kevessé jegyzett To Leslie című film női főszereplője, az alkoholista, egyedülálló anyát alakító Riseborough is a jelöltek között van, Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (A Fableman-család) és Michelle Yeoh (Minden, mindenhol, mindenkor) mellett.

Aztán csütörtökön a hollywoodi iparági hírlevél, a Puck írta meg, hogy egy rendkívül agresszív támogatói kampány vezethetett el Riseborough kiválasztásáig, ami akár az Oscar-jelöléssel kapcsolatos lobbizási szabályok megsértését is jelenthette.

Erre válaszul az Akadémia pénteken tett közzé nyilatkozatot, leszögezve, hogy megvizsgálják az idei jelöltségi kampányidőszak történéseit, hogy biztosítsák, nem sérültek a szabályok. A közlemény nem nevezte meg konkrétan Riseborought. A felülvizsgálat célja ezen kívül az is, hogy kiderüljön, szükség van-e az eddigi szabályok megváltoztatására a közösségi média és a digitális kommunikáció okozta változások miatt.

Az Akadémia megszabja, hogy a stúdiók hogyan vehetik fel a kapcsolatot a szavazó akadémiai tagokkal, milyen típusú információkat adhatnak át a kampányidőszakban, és milyen gyakran kereshetik meg a tagokat. A Puck beszámolója szerint ugyanakkor a To Leslie rendezőjének felesége, a színésznő Marx McCormack és barátai sorra hívogatták és levélben is keresték az Akadémia színész tagjait, azt kérve tőlük, hogy nézzék meg a kevesek által látott drámát, illetve hogy online dicsérjék Riseborough játékát.

A felhívásnak pedig lett hatása, ismert hollywoodi szereplők kezdték el dicsérni a filmet és a színésznőt. A film amúgy októberi bemutatója óta 27 ezer dolláros jegybevételt hozott össze, ami elenyészőnek számít.

Azt az Akadémia közleménye is hangsúlyozta, hogy támogatják az őszintén alulról szerveződő kampányokat, melyek a rendkívüli színészi teljesítményt méltatják.