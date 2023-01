Viharos szél, zápor, hózápor jön, de még az ég is döröghet

Kedden egy hidegfront miatt napos-felhős idő várható, az Időkép előrejelzése szerint lehetnek záporok, a magasabb tájakon hózáporok, ezek mellé pedig főleg a Dunántúlon erős, viharos szelet is kapunk. Napközben 4-9 fok várható.

Szerdán is folytatódik ez az idő: szél, záporok, hódarazáporok várhatók, ezek mellé viszont még az ég is megdörrenhet. A parádés idő mellett 5-11 fokot mérhetünk. Csütörtökön aztán újabb hidegfront érkezik további záporokkal és hózáporokkal meg széllel. És mondanám, hogy jobb lesz a helyzet pénteken, de akkor is marad szinte ugyanez az idő. Talán egy kicsit hidegebb lesz, mert már csak 1-6 fokot ígérnek napközbenre.