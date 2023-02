A grúziai kivonulást is megkövetelné az orosz-ukrán békeszerződésben a grúz elnök

Grúzia elnöke, Salome Zourabichvili arra kötelezné az oroszokat, hogy az ukrajnai háborút lezáró békeszerződés részeként hagyja abba az országa területének közel 15 éve tartó megszállását. 2008 augusztusában Oroszország akkor is két szakadár köztársaság, Dél-Oszétia és Abházia védelmére hivatkozva támadta meg Grúziát. Előbb kiszorította a függetlenedni akaró területekről a grúz csapatokat, majd több grúziai várost is bombázni kezdett. Azóta is megszállva tratják a két területet.

photo_camera Salome Zourabichvili Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Salome Zourabichvili most azt mondta: „Oroszországnak meg kell tanulnia, hol vannak a határai.” Szerinte a grúz kérdéseknek az asztalon kell lenniük, mert senki sem gondolhatja, hogy ez a háború megoldható anélkül, hogy Oroszország nem vonul vissza a térség összes megszállt területéről. Zourabichvili szerint ez Putyin végső vereségétől függ, ami már gyorsan közeledik. „Oroszország gyakorlatilag már elvesztette a csatákat, ha nem is teljesen a háborút.” Úgy gondolja, hogy