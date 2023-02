Fideszes képviselők nevei is előkerülnek a Schadl-Völner ügyeben egy-egy végrehajtójelölt támogatójaként

Tanúvallomásokhoz jutott a Telex a Schadl-Völner ügyben. Ezekben az Igazságügyi Minisztérium dolgozói részletesen mesélnek arról, mit láttak a végrehajtói pályázatok megbundázásából.

A végrehajtói pályázatokon a pályázók először a beadott dokumentumaikra kaptak objektív pontszámokat, majd szóbeli meghallgatáson pontozta őket a végrehajtói kamara pár emberéből és a tárca küldöttjéből álló bizottság, végül a legjobbakat ez a bizottság felterjesztette a minisztériumba, ahol ez alapján egy felső vezető meghozta a végső, formális döntést egy adott körzet győzteséről.

Az Igazságügyi Minisztérium egyik dolgozója, aki 2019-ben a tavaszi pályázati körnél ott ült ugyan a meghallgatásokon, de készen kapta a „közösen megítélt” pontszámokat anélkül, hogy beleszólása lett volna, ráadásul a pontozásban hibákat talált: olyanra kapott valaki pontot, amire jogszabály szerint nem lehetett volna, és fordítva.

A minisztériumi dolgozó szerint az őszi kör ennél is durvább volt. A ponthúzó tanácskozáson Schadl György és Völner Pál folyamatosan egyeztettek, hogy kiket kell győztesnek kihozni. „Schadl egyszer csak felállt, kiment, majd amikor visszajött, mondta, hogy Völner úrtól jött. Ekkor a kezében lévő cetlin lévő névvel kapcsolatosan adott esetben megkérdezte, hogy hogy is van az adott hely listája, és ha ott nem az jött ki eredménynek, hogy a cetlin levő név nyerjen, akkor elkezdődött a számolgatás, hogy miként lehet megváltoztatni a pontokat úgy, hogy ezt a személyt hozzák ki nyertesnek” – mondta a tanúmeghallgatáson.

A munkatárs szerint a szóbeli meghallgatáson a nélküle megítélt pontok pont fordítottjai voltak az általa jegyzetelteknek. Volt olyan pályázó, aki egyetlen kérdésre sem tudott válaszolni, majd miután távozott, a végrehajtói kamara egyik delegáltja megjegyezte, hogy „nem is volt olyan rossz.” A nyertesek között ott volt az ő neve is. „Összeállt a kép” – mondta tanúvallomásában erről a tárca munkatársa. Ugyanő azt is állítja, hogy voltak olyan emberek, akikről a meghallgatásokon és a minisztériumi megbeszélésen is kijelentették, hogy akárhányszor pályázhat, soha nem fog nyerni, mert nem baráti ember köreihez tartozik.

Több tanú is említette, hogy voltak listák a pályázaton „támogatott” emberekről, és egyes nevek mellett monogramok és nevek voltak, hogy kik támogatják őket „magasabb szintről”. Több tanú is azt állította, a V. P. monogram Völnert jelöli, de a tanúvallomások szerint felbukkan a támogató nevek között Gelencsér Attila, Szatmáry Kristóf, Cseresnyés Péter vagy Csizi Péter országgyűlési képviselők neve is. Voltak olyan monogramok is, amiket a minisztérium középső szintjén lévő munkatársak sem tudtak dekódolni, és nincs hozzájuk megfejtés a lap által megismert iratokban: Ko. Zs., M. L., L. T., R. T., B. T.