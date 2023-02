Mondvacsinált okokkal kreált botrányt az újpesti politika nagykoalíciója a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete szerint

„Rendőrségi feljelentést tenni egy olyan ügyben, amelyben egy hónapja nyomozás folyik, majd mindezt világgá kürtölni a közösségi médiában; egy lezárult szakmai vizsgálat után egy laikussal újabb vizsgálatot végeztetni belső ellenőrzés címén, majd ezzel is a nyilvánosság elé állni, kifejezetten káros és felelőtlen viselkedés” – írja a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete a Facebookon. Arra az esetre gondolnak, amelyről hosszan írtunk itt a 444-en két hete.

Ötéves kislány megerőszakolásából csinál politikát Újpesten a DK-Fidesz tandem Kaufmann Balázs január 21., 06:03 Nem tudni pontosan, mi történt az újpesti Gyermekek Átmeneti Otthonában. Azt sem, hogy mikor. Az azonban világos, hogy az otthon vezetése a szabályok szerint járt el. Most mégis belőlük csinál bűnbakot a DK-s alpolgármester és a fideszes képviselő.

Előbb Nagy István, a Fidesz önkormányzati képviselője posztolt arról, hogy tudomása van egy komoly ügyről, és szerinte „az Önkormányzat szociális ágazatának alkalmatlan vezetői vannak”. Másnap Trippon a Blikk hasábjain mondta el, hogy a gyanú szerint többen és rendszeresen szexuálisan molesztáltak egy ötéves kislányt az újpesti önkormányzat kezelésében álló Gyermekek Átmeneti Otthonában. Azt írta a bulvárlap, hogy a kislányon a sérüléseket az édesanya vette észre, ugyanis rendszeresen látogatta és vitte ki a gyereket az otthonból. Mindez december 11-én történt, de az eset a cikk megírása előtt nem sokkal jutott az alpolgármester, Trippon Norbert tudomására, aki azonnal bejelentést tett a rendőrségen. Azt is írták, hogy az önkormányzatnál is indul vizsgálat az eset felderítésére, amíg nem jutnak eredményre, a gyermekotthon vezetője nem dolgozik.