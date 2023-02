Polt Péter vett egy lakást Ausztriában

Kedden a főügyész is közzétette a vagyonnyilatkozatát, amiből kiderült, hogy tavaly májusban vett egy 35 m²-es házat az ausztriai Bad Kleinkirchheimben. A karintiai városban termálfürdő és sípálya is segít Polt Péternek kiheverni a bűnüldözés fáradalmait. Az ingatlanhoz egy 8 négyzetméteres erkély és egy 2,5 m²-es tároló is tartozik.

photo_camera Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A legfőbb ügyész bankszámláján 9,7 millió forintnyi összeg volt, amiből 7 millió deviza.