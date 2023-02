Finnország és Svédország a török diplomáciai bajok ellenére is együtt csatlakozna a NATO-hoz

Finnország és Svédország egyszerre kíván csatlakozni a NATO-hoz, dacára annak, hogy Törökország egyelőre blokkolja a svéd folyamatot, a megkezdett utat „kéz a kézben” kell folytatni - jelentette ki Sanna Marin finn kormányfő csütörtökön Stockholmban, svéd hivatali partnerénél, Ulf Kristerssonnál tett látogatása alkalmával.

„Finnország és Svédország közösen kérték felvételüket, és mindenki érdekét szolgálja, hogy közösen lépjünk is be a NATO-ba” - fogalmazott a finn miniszterelnök. Mint mondta, Finnországhoz hasonlóan Svédország is teljesíti a tagság feltételeit, így bíznak abban, hogy hamarosan valamennyi NATO-tagország ratifikálja a csatlakozási jegyzőkönyveket, és az észak-atlanti szövetség júliusban Vilniusban megrendezésre kerülő csúcstalálkozójára már mindketten teljes jogú tagok lesznek.

photo_camera Sanna Marin és Ulf Kristersson miniszterelnökök. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

„Közösen indultunk el ezen az úton. És közösen is fogunk végigmenni rajta" – ezt a svéd kollégája, Ulf Kristersson mondta. Finnország és Svédország csatlakozási jegyzőkönyvét a transzatlanti katonai-politikai szövetség mind a 30 tagállamának jóvá kell hagynia. A két észak-európai ország tavaly különmegállapodást írt alá Törökországgal ennek érdekében. Ankara a svéd és finn NATO-csatlakozás jóváhagyásának feltételeként a többi között terroristának nyilvánított emberek, többnyire kurdok kiadását szabta. Mindemellett az elmúlt hetekben Svédország esetében diplomáciai botrányt okozott a Korán elégetése. Erről az akcióról aztán kiderült, hogy egy orosz kötődésű propagandista áll mögötte.



Recep Tayyip Erdogan török államfő szerdán megismételte azt az álláspontját, hogy beleegyezne Finnország NATO-csatlakozásába, de Svédországéba nem.

(MTI)