Sokkal több tankot küldenek Ukrajnának a németek, mint azt korábban gondolták

Németország, bár hosszasan vonakodott attól, hogy tankokat küldjön Ukrajnának, vagy egyáltalán hozzájáruljon, hogy más országok - mint Spanyolország vagy Lengyelország - küldjenek a saját készleteikből, mert ehhez az eredeti exportőr, Németország kormányának engedélye kellett volna, most váratlanul sok tankot ajánlott fel az Oroszország ellen honvédő háborút folytató ukrán hadseregnek.

photo_camera Lezsírozott Leopard 1-es nehézpáncélosok a belga OIP Land Systems fegyverkereskedő cég tournais-i raktárában, A képen az OIP vezérigazgatója, Freddy Versluys egyensúlyozik, ő januárban kért engedélyt a vallon és a német kormánytól, hogy exportálhassa páncélosait Ukrajnába. Fotó: YVES HERMAN/REUTERS

Németország január végén járult hozzá a Leopard 2-esek exportjához, és maga is felajánlott 14 darab újabb, A6-os szériaszámú páncélost is. A Leopard 2-es sorozat legmodernebb darabjai az A7+ sorozathoz tartoznak, a Magyar Honvédség az A4-es szériából szerzett be eddig 12-őt, és tervez beszerezni összesen 40 darabot.

A német kormány szóvivőjének pénteki bejelentése szerint a korábban felajánlott modern páncélosok mellett most további 88 darab Leopard 1-es harckocsit is szállítanának. A Leopard 1-eseket a hatvanas években állították rendszerbe - a Leopard 2 A4-esek 1979 óta szolgálnak.

A kormányszóvivő bejelentéséről beszámoló Süddeutsche Zeitung megjegyzése szerint a zárolt készletekből kivett Leopard 1-esek némi felújításra szorulnak, mielőtt átadhatnák őket az ukrán hadseregnek. A német kormány illetékesei egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, hogy pontosan hány darabot fognak küldeni ezekből. (Via BBC)