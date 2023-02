Van, akinek majdnem 25-szörösére emelkedett az önrésze a napelemes pályázaton

38 ezer forintról több mint 900 ezer forintra emelkedett az egyik nyertes önrésze a lakossági napelemes pályázaton. Az RTL Híradónak nyilatkozó zalaszentgróti férfi egy éve, a családi házuk felújításakor döntött úgy, hogy részt vesz az uniós pénzből indított lakossági napelem-telepítési pályázaton.

photo_camera Fotó: MISCHA KEIJSER/Cultura Creative via AFP

Nyert is 1,9 millió forint támogatást, ami mellé 165 ezer forintot pályázatindítási díjat kellett fizetni, és még 30 ezer forintot energetikai vizsgálatra. Az önrész 38 ezer forint volt. Egy éve várnak arra, hogy a támogatásuk megérkezzen. Szerdán meg is kapták az emailt, hogy ha befizetik az önrészt, indulhat is a telepítés.

„Jött egy link, amire rákattintva tudhattam meg, hogy az önrészem a kialakult gazdasági helyzet miatt hogyan változott: kilencszázhatvan-valahányezer forintra emelkedett” – mondta a Híradónak a férfi, hozzátéve, hogy készültek rá, hogy a gazdasági helyzet miatt többet kell fizetniük. Arra azonban nem számítottak, hogy ennyivel több lesz az önrész, amit így nem is tudnak kifizetni. Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke szerint indokolt lehet az emelkedés, de nem ekkora.

Az RTL szerint a 43 ezer nyertes pályázatból csak 41-et fizetett ki eddig a kormány, ami a 150 milliárd forintnyi igényelt támogatásból 78 millió forint kifizetését jelenti. A lakossági napelemes rendszerek kiépítését eredetileg uniós forrásból fizette volna az állam, csakhogy a helyreállítási alap pénzeihez egyelőre nem fér hozzá Magyarország. A miniszterelnök korábban azt ígérte, hogy a már betervezett programokat kifizetik a költségvetésből.

„Olyan mértékben szánalmas és borzalmas a teljesítmény, amit ezen a területen eddig nyújtottunk, úgyhogy nem is mondom, hogy mennyit fizettünk ki” – mondta Gulyás Gergely január elején.