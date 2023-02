A felnőttek élete hazug, de hazug lett a Ferrante-könyvből készült sorozat is

Nincs semmi meglepetés abban, ha egy könyv filmes feldolgozása nem sikerül jól. Viszonylag sokszor előfordult ez az elmúlt évtizedekben, én mégis elcsodálkoztam, hogy a Netflix gyártásában elkészült A felnőttek hazug élete mennyire pokoli lett. Pedig az Elena Ferrante-regényből készült sorozatnak megvolt az esélye, hogy jó legyen. Az író nápolyi regényeiből készült sorozat maga a tökély – még úgy is, hogy a negyedik évadot be sem mutatták –, igaz, azt az HBO gyártotta, ezt a Netflix, de eddig azt gondoltam, amiatt sikerült annyira jól a Brilliáns barátnőm, mert a produkcióban részt vett Ferrante is. Most viszont kiderült, hogy az író részvétele semmire sem garancia, Ferrante ugyanis A felnőttek hazug életének feldolgozásában is aktívan benne volt, az eredmény mégis csúnyán félresikerült.

A felnőttek hazug élete a kilencvenes évek Nápolyában játszódó coming of age-sztori, amelyben a tinédzser Giovanna (Giordana Marengo) próbál lavírozni a kislánysága és a felnőttsége, az ártatlansága és kezdődő tapasztaltsága, Nápoly gazdag és szegény városrészei, illetve a hazugságok és a tények között.

„Mielőtt elköltözött, apám azt mondta anyámnak, hogy csúnya vagyok. Nem szó szerint ezt mondta, egy hasonlattal élt. Suttogva mondta, de meghallottam” – mondja Giovanna, majd kiderül, hogy az apja a húgához, vagyis Giovanna nagynénjéhez, a titokzatos Vittoriához (Valeria Golino) hasonlította őt, akivel a család nem tartja a kapcsolatot, és akiről Giovanna anyja is csak annyit mond: „Ő egy szörnyeteg.”

Giovanna Nápoly Rózsadombján, a Vomerón él baloldali, értelmiségi szüleivel egy gyönyörű és hatalmas lakásban. Látványosan kamaszodik, nincs kedve tanulni, egyre rosszabbak a jegyei, unatkozik, mindent érdektelennek talál. Apja megjegyzése után már azon is elkezd aggódni, hogy csúnya lesz. Csúnya, mint Vittoria, akit korábban soha nem látott, és akit a családi fényképekről is eltüntettek.

A könyvben Giovanna beszél érzéseiről, gondolatairól, benyomásairól, hol kislányos naivitással, hol pusztító kamaszos közönyösséggel, ezek a monológok és leírások jól működnek a regényben. A sorozatban ebből semmit sem kapunk, a karakterek felszínesek, kidolgozatlanok és bosszantóak. Utóbbi nem lenne gond, mert A felnőttek hazug élete nem egy szívderítő, kedves sztori, a könyv végére minden egyre csak nyomasztóbb és szomorúbb lesz. Mondjuk a nyomasztást a sorozatban is megkapjuk, azt azonban nem a színészi alakításoknak, a látványnak vagy Giovanna folyton szorongó és örvénylő gondolatainak köszönhetjük, hanem annak az állandóan ismétlődő, zeneszerű őrületnek, ami egy kattogós, csöpögős hangokkal kísért, szintetizátoron kalimpálós, eltorzult énekhangokkal kevert káosz, benne egy suttogó, talán versrészlettel: „Mindenki úgy él, ahogy neki tetszik. Senki sem tudja. Amikor kicsi vagy, minden hatalmasnak tűnik. Felnőttként viszont minden semmiségnek tűnik.” Túlzás nélkül minden ötödik percben ezt hallani a hat darab egyórás rész alatt, emiatt nagyon könnyű gyűlölni a sorozatot, ami sokszor pusztítóan lassú, mert nem történik benne semmi. Valójában a könyv sem túl eseménydús, de egy másfél-két óra hosszúságú film pont elég lett volna, hogy átadják belőle a lényeget, hogy miként birkózik meg önmagával, családjával és annak titkaival egy tizenéves lány.

Zavaró volt az is, hogy sok helyen radikálisan eltér egymástól a könyv és a sorozat, utóbbi teljesen máshogy is végződik, mint a regény. A Giovannában örvénylő érzelmek helyett sokszor fontosabbnak érezte a rendező, Edoardo De Angelis, hogy inkább a lány szüleivel foglalkozzon. Így aki nem olvasta a könyvet, nem értheti, hogy Giovanna miért pont abba a férfiba lesz szerelmes, akibe, hogy miért dönt úgy a végén, hogy egy merőben más típusú férfival veszíti el a szüzességét, vagy hogy mennyire fontos szerepe van az életében egy jelentéktelennek tűnő karkötőnek.

Giovanna felnőtté válásában természetesen nagy szerepet kap a már említett titkozatos, a város másik, szegény és lepukkant részén élő nagynéni, akihez apja hasonlította, és akit a lány nyilván azonnal felkeres, a találkozással pedig újabb rejtélyek és titkok kerülnek elő. Ezalatt széthullik a családja, megbuktatják az iskolában, vergődik az otthonról hozott ateizmusa és a nagynénje keresztény hite között, közben próbálja felfedezni szexualitását, megélni a szerelmet, és nem tudja eldönteni, kire legyen dühös, kit engedjen közel, és mennyire. A könyvben szépen követhető ez a sokszor hullámzó ív, érezni és látni a változást a főszereplőben, ahogy próbálja erőszakkal hátrahagyni kislányos ártatlanságát. A netflixes sorozatban ebből a kislányságból semmit sem tapasztalni. A sorozat Giovannája már az elején is csak egy dühös tinédzser, aki kétségbeesetten és bosszantóan feszegeti a határait, és próbálja megérteni a felnőttek kompromisszumokkal és hazugságokkal teli életét. Minket meg folyamatosan nyomasztanak a vissza-visszatérő, őrjítő zenei betéttel. Hős, aki nem kapcsolja ki egy rész után.

A sorozatból közel sem érződik annyira az író regényeiből jól ismert fontos vonal: az olasz nők helyzete egy férfiak uralta világban. Pedig Ferrante tökéletesen be tudja mutatni, mit élnek át a nők születésüktől idős korukig egy olyan városban, mint Nápoly, egy kaotikus és sokszor erőszakos, de mégis izgalmas és gyönyörű pokolban, amitől regényei szereplői nem tudnak szabadulni. Pont ezzel rontották el a sorozatot, mert a rendező úgy gondolta, ez a szabadulás talán mégis lehetséges.