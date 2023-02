Gyurcsány: Nem lehet középen állni, aki nincs a rendszer ellen, az vele van

A kormánynak és a középen állóknak is üzent Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke évértékelő beszédében: vagy a rendszerrel van valaki, vagy ellene.

A párt pedig elmondása szerint az Orbán-rendszer ellenfeleinek otthona akar lenni.

Ezen a hétvégén egymás váltják az ellenzéki pártok kongresszusai és évértékelői. Vasárnap a DK következett, akik igyekeztek politikai erődemonstrációt is tartani az ellenzék többi része felé: egyesével mutatták be azokat, akik az elmúlt hónapokban csatlakoztak hozzájuk más pártoktól. A legnagyobb tapsot a Párbeszédtől leigazolt Kocsis-Cake Olivio kapta, de voltak egykori momentumosok, jobbikosok és MSZP-sek is. „Mi vagyunk az egyetlenek, akik nemcsak fel tudtak állni a Márki-Zay Péter okozta történelmi kudarcból, de erősebbek is lettünk” - szólt az párt egyik videójában.

„Vagy nyugatos demokratikus ország leszünk, vagy önkény lesz Magyarországon, ebben a kérdésben nincs középút, ebben nem engednek a Fidesznek” - mondta beszéde elején Gyurcsány. A volt miniszterelnök a szokásosnál ha tartalmilag nem is, de előadásban visszafogottabb volt, elmondása szerint azért, mert influenzás.

Gyurcsány szerint a rendszer törékennyé tette, sok mindenre rávette a magyarokat. „A legfájdalmasabb, hogy Bucsa után még mindig nem értjük, hogy nem lehet támogatást nyújtani a szemérmetlen, hazug, gyilkos magatartáshoz, amit a magyar kormány tanúsít” - mondta. Szerinte azóta az orosz elnök egyértelműen háborús bűnös, nincs helye mérlegelésnek, ráadásul a vele való kapcsolatnak még csak gazdasági-stratégiai előnye sincs.

Orbán az orosz hatalom kiszolgálója, nem tudjuk, hogy miért. Ha az ország vezetője nem szuverén, akkor az ország sem, ezért szembe kell szállni vele - mondta. Gyurcsány szerint Magyarország ma magányosabb, mint bármikor az elmúlt évtizedekben, emberek pedig védtelenebbek, mint bármikor a rendszerváltás óta.

Aki meggyőzni akarja a Fideszt, az meg akarja tartani

Aki azt mondja, hogy az oktatás, a várólisták, az akkumulátorgyár ügye nem politikai kérdés, azok nem legyőzni, hanem meggyőzni akarják a Fideszt, és aki meggyőzni akarja, az meg akarja tartani, mondta Gyurcsány. Szerinte nem lehet egyes ügyek mentén külön-külön megküzdeni, mert rendszerproblémák vannak.

Nem lehet középen állni ebben a rendszerben, vele vagy ellene, és aki nincs a rendszer ellen, az vele van. Kétmillió embernek, aki másik Magyarországot akar, azt üzeni: egyetlen stratégiai magatartás van, teljes szembenállás a „bűnöző kormánnyal”, amivel minden törvényes eszközzel szembe kell szállni.

Rámutatni a felelősökre

Személy szerint rá kell mutatnia azokra az emberekre, akik a rendszer építő gazdái, nem lehet elbújni a felelősség elől. Nem lehet úgy tenni, mintha a rendszer személytelen lenne, emberek csinálják. Ez a rendszert szolgálni, a Fideszt aktívan támogatni több mint bűn, az szégyen - mondta Gyurcsány.

A párt kongresszusán „felkérte” az DK-árnyékkormányt, hogy őszre dolgozzák ki a „holnap Magyarországának programját”. A pártnak pedig szerinte négy dolga van:

a DK legyen az Orbán-kormány ellenfeleinek legyen az otthona,

mutatni, hogy van remény,

ott kell lenni minden településen, ahol vágyják a szabad európai életet,

őrizni kell a haza tisztességét.

