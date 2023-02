Majdnem megfagyott egy túrázó, aki városi cipőben és szövetnadrágban vágott neki a Börzsönynek

Vasárnap este egy bajba jutott túrázót mentettek ki a bajból a tűzoltók a Börzsönyben, Perőcsény közelében, a Szabó-köveknél. A katasztrófavédelem közleménye szerint a kiránduló annyira átfázott, hogy nem tudott továbbmenni. Így az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület önkéntesei mentek el érte, és lesegítették a hegyről, majd átadták a mentőknek.

A Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat beszámolója szerint egy fiatal párról volt szó, akik Csóványosról Nagy-hideg-hegy felé tartottak késő délután. A Szabó-kövek környékén azonban megálltak, mert a nő nem tudott továbbmenni. A városi cipője és könnyű szövetnadrágja addigra teljesen átázott, fájdalmai voltak, és nagyon fázott.

Mire a hegyimentők megtalálták őket, a 23 éves nő már nem érezte a lábait, a nadrágja egyes részei már keményre fagytak, és alig bírt lábra állni. A helyszíni ellátás után a hegyimentők gyalog próbálták támogatni a nőt a terepjáróig. Az Égés-tetőig ez sikerült is, onnan pedig kötélbiztosítással és hordággyal vitték le a közelben várakozó terepjáróig, majd a Cseresznyefa parkolónál várakozó mentőautóhoz. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai a váci kórházba szállították további ellátásra.

A hegyimentők szombatra figyelmeztetést adtak ki a viharos széllökések, a nehéz hóviszonyok és a sár miatt. Ugyanakkor azt is jelezték, hogy vasárnap is csak kellően alapos terepismeretekkel, már korábban bejárt túraútvonalakon mozogjanak a hegységbe kirándulók. Emellett javasolták, hogy megfelelő vízálló, hőtartó ruházattal és túrázási segédeszközökkel (túrabot, hómacska, bakancsra szerelhető szöges csúszásgátló, vízhatlan lábszár védő- kamásli), illetve elegendő meleg folyadékkal és ennivalóval szerelkezzenek fel. Ezenkívül, ha tehetik, vigyenek magukkal: turistatérképet, tájolót, vagy olyan GPS térképet, ami offline is alkalmazható.

Mindenkinek azt javasolták, hogy a túrát még világosban fejezzék be, ehhez mérten induljanak el időben és válasszák meg a túra távolságát. Valamint számoljanak a saját fizikai erőnléttel, illetve a Magas-Börzsönyben uralkodó terepviszonyokkal, és az előre nem jelezhető terepakadályokkal (pl.: hóátfúvások, esetleges gally-, ág és koronatörések és szálankénti fakidőlése). Ha mégis rájuk sötétedne, legyen náluk akkumulátoros, előre maximálisan feltöltött fejlámpa vagy elemes fejlámpa, vagy téli körülmények között a hidegben is tartósan használható világítási eszköz. A telefonokba épített lámpák csak rövid ideig és korlátosan alkalmasak a világításra, és ha lemerülnek, nem lesz mivel tájékozódni vagy segítséget kérni.