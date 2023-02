A jegybank megadta az engedélyt: májusban létrejön a NER óriásbankja, a Magyar Bankholding

photo_camera Mészáros Lőrinc feleségével, Várkonyi Andreával 2022. június 1-én a Várkert Bazárnál Fotó: Németh Dániel/444

Közleményben számolt be arról a Magyar Bankholding nevében a Goodwill Communications, hogy hétfőn a Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az MKB Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt. fúziójának utolsó lépéseit is, így 2023. április 30-án a két pénzintézet egyesül, és megalakul a Magyar Bankholding Nyrt.

„Az így létrejövő, tisztán magyar tulajdonú nagybank a mérlegfőösszeg alapján Magyarország második legnagyobb piaci szereplője lesz. A bankcsoport az ügyfeleket érintő legfontosabb változásokról hamarosan tájékoztató kampányt indít” - írják.

Az új óriásbank közel 11 ezer milliárd forintos mérlegfőösszeggel bír majd, és ezzel az ország második legnagyobb pénzintézete lesz, a közlemény szerint az egyesülés nyomán a holding immár több mint másfél millió lakossági és 300 ezer vállalati ügyféllel, az ország legnagyobb fiókhálózatával, és közel 10 000 munkavállalóval rendelkezik.

A több ütemben lezajló ügyletet - melynek első lépése a Budapest Bank MKB-ba történt beolvadása volt - Orbán Viktor miniszterelnök már 2020-ban nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette. Legalább hét éven át húzódó tervezés ér révbe kormányzati körökben: annak a pénzintézetnek a születése, ami a politika reményei szerint kihívója és ellensúlya lehet az OTP-nek a bankpiacon.

Az MKB-ben Mészáros Lőrincnek hosszú ideje meghatározó részesedése volt, a Takarékbankot pedig az a Vida József irányította, aki a felcsúti üzletember régi ismerőse, és sokáig a Nemzeti Együttműködés egyik meghatározó pénzemberének számított. Az új bankholding irányításának lehetőségét végül mégsem ő, hanem Barna Zsolt, az OTP egykori vezérigazgató-helyettese kapta meg.

Hogy Matolcsy György és a jegybank az utolsó körben is áldását adta az üzletre, az nem meglepetés, különösen annak tükrében, hogy a Direkt36 januárban megírta: a most létrejövő Bankholdingban meghatározó - legalább 10 százalékos - részesedéssel bírhat majd Száraz István, Matolcsy Ádám közeli ismerőse is.