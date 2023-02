Hideg lesz, nagyon hideg

Kedden bár az ország nagy részén sokat fog sütni a nap, az Időkép előrejelzése szerint többfelé élénk lehet az északias szél, részben emiatt is lesz nagyon hideg egész nap. Hajnalban fagyni fog, a leghidegebb helyeken akár -15 fokig is hűlhet a levegő. Kora délután -1 és 3 fok közötti lesz a hőmérséklet.

A napsütés marad szerdán is, délnyugaton viszont szállingózhat egy kicsit a hó is, de más csapadékra aznap senki se számítson. Hajnalban megint fagyni fog, napközben pedig nagyon maximum 5 fok várható. Körülbelül ugyanez várható csütörtökön és pénteken is, a hétvégére pedig egy újabb hidegfrontot ígérnek.