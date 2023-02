Letaglózó csoportképpel jelentkezett a kormány Sopronból

„Teamwork makes the dream work, even in difficult times” – írja a csapatmunkáról, az álmokról és a nehéz időkről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Twitteren, az alább, letaglózó fotót mellékelve:

A Sopronban napokig ülésező kormány csoportképén 18 férfi és Varga Judit igazságügyi miniszter látható.