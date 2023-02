Több száz állami és önkormányzati épület kerülhet az egyházakhoz

Hamarosan épületek százai kerülhetnek állami vagy önkormányzati tulajdonból az ország elismert egyházaihoz, egy új törvény értelmében ugyanis olyan épületekre is igényt nyújthatnak be az egyházak, amelyek nem is voltak soha a tulajdonukban.

A Hvg cikke szerint a kormány Semjén Zsolt vezetésével, a Fidesz és a Jobbik képviselőinek támogatásával lényegében újranyitotta az 1991-es kárpótlási törvényt. A 90-es években a kárpótlási folyamat részeként az egyházak visszakérhettek olyan ingatlanokat, amelyeket a kommunista hatalomátvétel után államosítottak.

Az új törvény szerint viszont olyan épületekre is igényt tarthatnak az egyházak, amelyeket korábban nem kértek vissza, mert nem tudták volna őket fenntartani, vagy olyanokat, amelyek nem is voltak soha egyházi tulajdonban. Amennyiben az egyház a kiszemelt ingatlanban hitéleti, szakrális vagy köznevelési feladatot akar ellátni, kérvényezheti, hogy az állam írja rá az épületet.

Az egyházaknak február 28-ig kell leadniuk, mely épületekre tartanak igényt. Amelyikre pedig rámutatnak, azt át kell adni, mérlegelésre nem ad lehetőséget a törvény.