Nagy Márton szerint is egy számjegyű lesz az infláció az év végére

„A várakozások szerint a következő hónaptól csökken az infláció, és az év végére egy számjegyű lesz” – közölte a kormány Facebook-oldalán Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Azt nem fejtette ki, hogy kinek a várakozásai szerint. A kormányé szerint biztosan, legalábbis Nagy mellett csütörtökön Gulyás Gergely, pénteken Orbán Viktor is egyszámjegyű inflációról beszélt.

Jelenleg 25,7 százalékos az infláció a KSH adatai szerint, bár az élelmiszerek áremelkedése ezt bőven meghaladja, és az energiaárak is ötven százalékkal drágultak egy év alatt.

Nagy a magyarázatában se lépett túl a kormány állandó szövegén, mely szerint „a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók” miatt van infláció. Valójában a pénzromlás hónapokkal a háború előtt megindult, az áremelkedést megelőzni hivatott ársapkák közül az elsőket jóval Ukrajna orosz lerohanása előtt vezették be. Az „elhibázott szankciók” érvben is van logikai buktató, ezzel ugyanis az energiaárak növekedését magyarázták, már akkor is, amikor még az orosz olajtermékekre sem vonatkozott semmilyen szankció, a gázra pedig jelenleg sem vonatkozik. Az európai gázárak már 2021-ben emelkedésnek indultak, mégpedig azért, mert Oroszország játszani kezdett a gázcsappal.

Jelenleg az olaj és a gáz ára is elmarad a háború előtti árszinttől.

Nagy a posztjában önkéntelenül le is leplezte a kormányzati kommunikáció hazugságát, amikor arról értekezett, hogy „a kormány gazdaságpolitikai lépései is be fognak érni, és a globális kínálati sokk is enyhül”. Ez utóbbi ugyanis a koronavírus-járvány és az azt kísérő lezárások hatására alakult ki a globális ellátási lánc megszakadása miatt. (via MTI)