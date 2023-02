Rendőrség: Viperával vertek bakancsos-bomberes embereket, német és olasz gyanúsított is van

A budapesti rendőrség négy embert vett őrizetbe a hétvégén elkövetett támadások miatt, amiket a rendőrség szerint olyanok ellen követték el, akik a ruházatuk alapján a Kitörés Emléknap résztvevői lehettek. A rendőrség hétfői sajtótájékoztatóján Nyerges Béla alezredes példátlannak nevezte a támadássorozatot, ami összesen négy támadást foglal magába.

Február 9-én a Fővám téren három lengyelt támadt meg 7-8 ember. Különböző eszközökkel verték meg őket. Ketten súlyos töréses sérüléseket szenvedtek.

Február 10-én Gazdagréten egy magyar férfit támadtak meg hátulról, miközben a munkahelyére tartott. Viperával és más eszközökkel verték meg, lefójták gázspray-vel.

Szintén 10-én az V. kerületi Bank utcában egy magyar párt vertek meg öten, miközben egy koncertről tartottak hazafelé. Megverték őket, lefújták őket gázsprayvel.

Hajnalban az I. kerületben egy német párt vertek meg egy koncert után hatan.

A rendőrség szerint az áldozatokban az volt közös, hogy bakancsot, bomber dzsekit hordtak, ami azt mutatta, hogy jobboldaliak, akár a Kitörés napjára is érkezhettek. Kérdezés nélkül támadták meg őket. Csak a gazdagréti áldozattól kérdezte meg egy nő, hogy a Kitörés Napjára érkezett-e.

photo_camera A gazdagréti támadás

A támadásoknak akár 15 elkövetője is lehetett, akik követték a városban az áldozatokat. Azonban volt olyan eset, hogy egy részük lekéste a buszt, ezért az akcióra már csak 11-en maradtak. A konkrét támadásban pedig már csak nyolcan vettek részt tevőlegesen is. Az első támadások után a rendőrök 3 támadót fogtak el a VI. kerületben, egy taxiban, miután sikerült beazonosítani őket a ruházatuk alapján. Egy magyar nőt pedig a lakásáról állítottak elő. A rendőrség szerint több támadás is történt volna, ha nem kapják el őket időben.

Az elfogottak közül hárman külföldiek: egy német férfi, egy német nő és egy olasz nő. Viperákat, kalapácsokat, olómmal bélel kesztyűket találtak náluk. Nyerges Béla szerint meglepő, hogy a támadó csoportokban milyen magas volt a nők aránya: „Meglepő volt látni a támadásokról készült felvételeken, hogy milyen nagy számú volt az elkövetők között a nők az aránya. Volt, hogy a támadásban 50 százalékban nők vettek részt, akik nem csak figyeltek, nem csak utasítottak, hanem ütlegelték a sértetteket, különböző eszközöket ők is használtak. Akár gázsprayt, akár kalapácsot, és tevőlegesen részt vettek a bántalmazásban” - mondta az alezredes.

A külföldi gyanúsítottak mindent tagadtak, azt sem mondták el, mikor érkeztek és hol laktak. A rendőrség a külföldi társszervekkel is felvette a kapcsolatot, hogy a további elkövetőket tudjanak beazonosítani.

A megtámadottak közül hárman szenvedtek 8 napon túl gyógyuló sérüléseket, főleg töréseket. Ugyanakkor a rendőrségnek nincs információja arról, hogy a támadók kést is használtak volna, Nyerges szerint nem történt késeléses támadás.