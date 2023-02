Macskakávézóval ünnepli a macskák világnapját a Rex Kutyaotthon Alapítvány

Február 17-én ünnepeljük a macskák világnapját. Több ilyen is akad az évben, ajánlom szíves figyelmükbe 2011-es örökbecsű írásomat, amely augusztusban jelent meg a macskák nemzetközi napjának előestéjén. De ez most mellékes, a lényeg, hogy az ünnep alkalmából másnap, február 18-án, szombaton a Rex Kutyaotthon Alapítvány macskakávézót, vagy büntető szóviccükkel, MacskakávéZOO-t nyit egy napra a IV. kerületi Óceánárok u. 33 alatt, a recepció melletti oktatóteremben.

photo_camera Dr. Király Péter állatorvos egy védencével. Dr. Király is demonstrálni fog a rendezvényen. Fotó: Rex Állatotthon Alapítvány

Az eseményen a résztvevőktől fejenként 1000 forint adományt kérnek, cserébe pedig boldogságot adnak. Macskatartóként állíthatom, hogy a dolog legjobb része, amikor a kis rohadék, miután kievett a vagyonomból, dorombolva hozzám bújik. A Rex most azzal kecsegtet, hogy doromboló cirmosok és "kedves cicabolond csapat" várja majd az érdeklődőket, akik a felelős macskatartásról is tanulhatnak, ha pedig éppen befogadáson gondolkoznak, akár meg is találhatják leendő cicájukat - kis szerencsével azt, amelyik az ölükbe kuporodik.

A szervezők macskabarát öltözetet javasolnak, én meg azt, hogy ne törődjenek a macskaszőrrel, nincs mit tenni ellene.