Tarolt a lombardiai és laziói helyhatósági választásokon az olasz jobboldal

Kiemelkedően teljesítettek a parlamenti választások óta első megmérettetésén a szélsőjobboldali olasz kormány pártjai. Giorgia Meloni kormányfő és szövetségesei a két leggazdagabb tartományban, Lombardiában és Lazióban is fölényes győzelmet arattak. Lombardiában a szavazatok több mint 55 százalékát, Lazióban közel a felét szerezték meg.

photo_camera Francesco Rosso, Lazio új tartományi kormányzója, aki legyőzte a tartományt eddig vezető baloldal jelöltjét, Alessio d'Amatót. Fotó: RICCARDO FABI/NurPhoto via AFP

"Ez az eredmény konszolidálja a jobboldalt és erősíti a kormány munkáját" - kommentálta az eredményeket a Twitteren Meloni.

A France 24 szerint a magabiztos győzelem értékéből valamennyit levon a rendkívül alacsony részvétel - a két választáson mindössze a jogosultak 40 százaléka vett részt, ilyen kevesen még sose szavaztak önkormányzati választáson ebben a két tartományban. "Nagyon szerencsétlen, hogy ilyen alacsony volt a részvétel. Dolgoznunk kell az intézményekkel szemben megrendült választói bizalom visszaszerzésén" - közölte Fabio Rampelli, Meloni Olasz Testvérek pártjának egyik vezető politikusa.

A választásokon amúgy a jobboldali pártok közül újra Melonié szerepelt a legjobban, Lazióban 33, Lombardiában 26 százalékot szerzett.

Lombardiában amúgy eddig is a jobboldal volt hatalmon, de Lazio a hétfői választásokig baloldali vezetésű volt. De míg a baloldal pártjai, a Demokraták, az Öt Csillag Mozgalom és a Harmadik Pólus kölcsönösen utálják egymást, a jobboldalon nem teljesültek be azok a jóslatok, hogy Meloni megerősödésével koalíciós partnerei eljelentéktelenednek. Mateo Salvini Ligája Lombardiában, a párt bázisán még erősödni is tudott, és Silvio Berlusconi Forza Italiája se omlott össze. (Via France24)