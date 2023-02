82 éves korában meghalt Raquel Welch amerikai színésznő és modell. Családja közleménye szerint Welch szerda reggel halt meg rövid betegség után.

photo_camera Fotó: TOMMASO BODDI/AFP

Welch az 1974-es A három testőr című filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-ot kapott, a díjra 1987-ben is jelölték a Right to Die című filmért.

Első főszerepét Richard Fleischer 1966-os Fantasztikus utazás című sci-fijében kapta, következő szerepét pedig a történelem előtti időkben játszódó Egymillió évvel időszámításunk előtt remake-jében. Ennek köszönhetően lett szexszimbólum. A film posztere, rajta a színésznővel A remény rabjai című filmben is fontos szerepet kapott.

photo_camera Fotó: Photo12 via AFP

Welch-et az Empire magazin 1995-ös számában a „100 legszexibb filmsztár” közé választották, és a Playboy „A 20. század 100 legszexibb sztárja” listáján is szerepelt a harmadik helyen.

photo_camera Fotó: Photo12 via AFP

Négyszer ment férjhez, két gyereke született. (TMZ)