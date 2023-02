Schadl: Nem fogok bevallani olyan dolgot, amit nem csináltam, maximum csinálok egy bűncselekményt, és szájbabaszom az ügyészt

Schadl György: Nem fogok bevallani olyan dolgot, amit nem csináltam. Maximum csinálok egy bűncselekményt, és szájbabaszom az ügyészt […] Ezenkívül mást mit várnak?

Schadl-Baranyai Helga: Nyilván nem kell olyat bevallani, amit nem követtél el. Tehát, hiába csinálják most azért, mert valaki összeszarja magát, hogy be kell mennie 30 napra, de olyat nem kell bevallani, amit nem csináltál. És most [ha] a fejük tetejére állnak, sem fogsz ebben valamit [bevallani], amit nem csináltál.

Schadl György: Csak látják, hogy velem nem bírnak, és akkor nekiállnak, hogy kimennek hozzád faszszopóskodni reggel 6-kor. Ahelyett, hogy felhívnának telefonon, hogy hol van. Basszák tele a büdös kurva anyjukat!

A fenti telefonbeszélgetés Schadl György és felesége között zajlott előbbi letartóztatása után, amikor arra utasította feleségét és apját, hogy rejtsék el értéktárgyaikat, amelyekkel lebuktak. A Telex cikke szerint a telefonbeszélgetés alatt Schadl felesége kiakadt, férje pedig feltette a kérdést, hogy ha ő rohad a börtönben, akkor miért van lebaszva még a kinn történtekért is.

Schadl-Baranyai Helga: Szívem, fejezzük be ezt a beszélgetést légy szíves. [...] Reggel hatkor erre ébredtem.

Schadl György: Ne engem basszál le, szívem! Tényleg engem szúrsz le ezért is?

Schadl-Baranyai Helga: Nem ezért szúrlak le. Nem tudod, hogy minden nap mit kell átélnem itt kint.

Schadl György: Most mit mondjak, szívem? Itt rohadok a börtönben és én vagyok lebaszva ezért is!?

Schadl feleségét azóta már különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással vádolják, de a nővel szemben egy másik ügyben is vizsgálódik az ügyészség, miután Schadl-Baranyai Helga végrehajtóként egyszer úgy árvereztetett el egy 450 milliós villát 38 millió forintért, hogy egy évvel visszadátumozta a végrehajtás-árverési eljárást, kijátszva egy bírósági döntést. Schadl-Baranyai Helgára az ügyészség két év öt évre felfüggesztett börtönbüntetést és 50 millió forint pénzbüntetést kért.

Az ügyészség októberben nyolc év börtönt kért Völner Pálra. A vádirat szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke „korrupciós kapcsolatot” alakított ki Völner Pállal, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárral, fideszes politikussal. Ennek keretében Schadl György rendszeresen készpénzt – 2021 júliusáig összesen legalább 83 millió forintot – adott a politikusnak, aki cserébe Schadl érdekében gyakorolta a befolyását a végrehajtók kinevezésekor.