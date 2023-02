F-35-ösökkel próbálja meg elcsábítani az amerikai hadiipar Indiát Oroszországtól

Ezen a héten vitte el először az Egyesült Államok a legfejlettebb vadászrepülőgépét, az F-35-öst Indiába - írja a Reuters.

Pénteken ért véget az Aero India kiállítás Bengaluruban, aminek 27 éves történetében most volt a legnagyobb az amerikai delegáció, míg az ország eddigi legfontosabb fegyverszállítója, Oroszország csak névlegesen jelent meg. Bár korábban a Roszoboronexport jóval nagyobb szerepet játszott a kiállításon, amióta India egyre inkább európai és amerikai gépek beszerzésén gondolkozik, már nem visz vadászgépet a rendezvényre.

photo_camera Fotó: MANJUNATH KIRAN/AFP

Új-Delhi már régóta szeretné modernizálni a szovjet időkből származó légierejét, és most akár nyitott is lehet az amerikai ajánlatra, mivel az orosz-ukrán háború miatt a közeljövőben az orosz hadiipar számára nem az indiai szállítások jelentik majd az első számú prioritást. Ráadásul a nyugati hatalmak részéről is egyre nagyobb a nyomás Indián, hogy határolódjon el Moszkvától.

Az Indiai Légierő (IAF) egyik forrása szerint az ország egyelőre ugyan nem vette fontolóra a gépek megvásárlását, de az F-35-ösök bemutatása a rendezvényen jelezte Új-Delhi növekvő stratégiai jelentőségét Washington számára.

A bemutató előtt az orosz állami hírügynökségek arról számoltak be, hogy Moszkva az elmúlt öt évben mintegy 13 milliárd dollár értékben szállított fegyvereket Újdelhinek, és 10 milliárd dollár értékű szerződésük van jelenleg is.

Közben a Fehér Ház megerősítette, hogy az Air India a héten összesen 220 darab Boeing repülőgép megvásárlásáról szóló megállapodást kötött közel 34 milliárd dollár értékben - írja a Forbes. A megállapodás ráadásul további 70 repülőgépre szóló opciót is tartalmaz, így összesen 290 repülőgépre (listaáron 45,9 milliárd dollárért) szerződtek le a felek. Ez értékben a harmadik, darabszámra pedig a második legnagyobb megrendelés az amerikai repülőgépgyár történetében.