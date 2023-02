Ha van rá műtéti megoldás, miért vannak még mindig szemüvegesek?

Kis túlzással ma már mindenki tudja, hogy hála a legmodernebb 21. századi technológiáknak, a lézeres szemműtét egy létező és eredményes megoldás a látás javítására. Az viszont elgondolkodtató, ha létezik ilyen eljárás, miért van még mindig sok szemüveges (kontaktlencsés) ember? A cikkemben ezt a témát igyekszem alaposan körbejárni.

Azért az kínos, ha az ember már nyolcéves korában azzal szembesül, hogy -3 dioptriája van cilinderrel, és szemüveget kell hordania. Ráadásul egy olyan hivatást választottam, amiben igazából két dologra van szükség: jó kézre (fürge ujjakra) és jó látásra. Igen, ez a sportújságírók keresztje. Egyrészt muszáj látni azt a meccset, amiről tudósítunk, másrészt lehetőleg minél gyorsabban megírni a cikket. Szerencsére legalább a kezemmel nincs gondom. Bár a lányok szerint nagyon jól áll nekem a szemüveg, más pozitívumot nem tudok felsorolni. Lenne mit mesélnem a szemüveges kalandjaimról – otthon felejtettem, elvesztettem, ráültem, bepárásodott –, lemaradtam a tudósításról, lemaradtam a pillanatokról.

Most jutottam el arra a pontra, hogy ebből a macerából elég volt!

Miután a kontaktlencsével is kudarcot vallottam, eldöntöttem, hogy a 25. születésnapomra meglepem magam egy lézeres szemműtéttel. És hogy biztosra menjek, barátom tanácsára konzultáltam dr. Árvay Anitával, a vezető hazai lézerklinika intézetvezető főorvosával. Elmondom, miket kérdeztem tőle, és ő miket válaszolt. Elöljáróban annyit: nem fukarkodtam az aggodalmakkal, és természetesen azt is megkérdeztem, hogy miért van még mindig ennyi szemüveges.

photo_camera Dr Árvay Anita, Sasszemklinika intézetvezető főorvosa



Jogosak azok a félelmek, hogy veszélyes a beavatkozás?

"Egyáltalán nem, az elmúlt évtizedekben már harmincmilliónál is több lézeres szemműtétet végeztek világszerte. A klinikánkon megtalálható lézerek elképesztő precizitással dolgoznak: 1 dioptriát 1,3 másodperc alatt tüntetnek el. A beavatkozás során sem szúrás, sem vágás nem éri a szemet. Ilyenkor szoktam azt mondani a kontaktlencsés pácienseimnek, hogy a kontaktlencse be- és kivételével (a fertőzés miatt) nagyobb kockázatot vállalnak, mint a lézeres szemműtéttel."

Mennyire kell aggódni, hogy eredményes lesz-e a műtét?

"Mi már 25 éve végzünk lézerkezeléseket. Az előzetes alkalmassági vizsgálat alapossága és sokrétűsége, illetve megműtött pácienseink tapasztalata alapján előre meg tudjuk mondani, ki milyen eredményt várhat a beavatkozástól. Ennek pontossága olyan nagy, hogy írásos garanciát is vállalunk."

photo_camera A Sasszemklinika orvosi csapata lézeres szemműtét közben



Sokan tartanak attól, amitől én, hogy túl alacsony a fájdalomküszöbük?

"Nem tud olyan alacsony lenni, hogy aggódni kelljen. A kezelés fájdalommentes és néhány perc alatt túl lehet lenni az egészen. A beavatkozás előtt szemcseppel érzéstelenítik a szemet, a páciensnek csak mozdulatlanul kell feküdnie, és szemével egy apró fényt követnie. A legújabb kezeléseinknél csupán intenzívebb könnyezés, érzékenység fordulhat elő (olyan, mintha hagymát pucolna), ez az érzés általában 2-3 óra után elmúlik."

Lehet-e akadálya a műtétnek az, hogy néhány nappal később külföldi munkára kell utaznom?

"Szinte hihetetlen, de a technológiai fejlődésének köszönhetően a műtét csak pár percig tart. Az előzetes vizsgálatokkal együtt is csak nagyjából két órát kell tölteni a klinikán. A legnépszerűbb FEMTO Smart kezelésünk után pár órával már tisztul a látás, este akár tévézhetünk is, a másnapi kontroll után pedig újra vezethetünk autót, számítógépezhetünk. Három nap után visszakapjuk régi életünket – azaz mehet a külföldi utazás is –, csak persze szemüveg nélkül…"

Sokaknál visszatartó erő, hogy egy ilyen műtét nem túl olcsó?

"A látásjavító lézerkezelések ára 169 ezer forintnál kezdődik, azaz a két szemre összesen 338 ezer forint a költség. Pácienseim ki szokták számolni, hogy mennyi idő alatt térül meg az ára és megdöbbenek az eredményen. Egy kontaktlencsés kb. 120 000 forintot költ évente szemorvosi vizsgálatokra, keretre, lencsére és hasonlókra. Ha Ön már 17 éve szemüveges, akkor kb. 2 millió Forintot elköltött ezekre a segédeszközökre. De hol van ehhez az elköltött 2 millióhoz képest a lézerkezelés ára!? Érdemes úgy tekinteni a műtétre, mint egy jó befektetésre."

Ha csak előnyei vannak a műtétnek, miért nem vállalja mindenki? Hisz látjuk, tele az utca szemüvegesekkel…

Egyrészt hiába számít már rég elterjedt rutinműtétnek, logikus vagy nem logikus megfontolásokból, de sokan halogatják a döntést. Pedig nincs miért. Az is megeshet, hogy az alkalmassági vizsgálaton derül ki, hogy nem is műthetők.

"Tény, sajnos nem mindenkinél végezhető el a lézeres szemműtét. Az alkalmasságot a kezelést megelőző alapos vizsgálat alapján tudjuk csak megállapítani. Itt a lehető legnagyobb biztonsággal ki kell zárnunk minden olyan tényezőt, amely ronthatná az eredményt, ilyen például a túl vékony szaruhártya, a magas szemnyomás vagy bizonyos rejtett szembetegségek, például a szürkehályog. Kizáró tényező lehet az életkor (a kezeléseket 18 és 65 év között végezzük) és a túl magas dioptria is: -12, illetve +5,5 dioptria feletti értékeknél nem végzünk lézerkezelést."

Na, ezek voltak az én kérdéseim, és a rájuk kapott válaszok. Engem két dologról feltétlenül meggyőzött a doktornő: egyrészt, hogy a lézeres látásjavítás egy modern és klassz dolog, másrészt azzal, ha elmegyek az alkalmassági vizsgálatra, az égvilágon semmit nem veszíthetek.

Úgyhogy most el is köszönök, mihamarabb felkeresem a klinika honlapját, hogy időpontot kapjak a vizsgálatra.

Drukkoljatok, hogy alkalmas legyek a műtétre!

photo_camera A lézeres szemműtétet megelőző alkalmassági vizsgálat közben

Fotó: Csapó Adrienn

