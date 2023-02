Letartóztatták a Los Angeles-i püspökgyilkosság gyanúsítottját

photo_camera

David O'Connell (a kép jobb szélén) püspök 2023. január 27-én még egy lövöldözés áldozatainak lelki üdvéért celebrált misét. Három héttel később maga is egy fegyveres támadó áldozatául esett.

Fotó: Image of Sport/Image of Sport/Sipa USA via Reut