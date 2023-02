Malcolm X halála miatt 100 millió dollárra perli családja az FBI-t, a CIA-t és a New York-i rendőrséget

Február 21-én Malcolm X családja bejelentette, hogy 100 millió dollárra perelnek több állami és kormányszervet - többek közt az FBI-t, a CIA-t és a New York-i rendőrséget - a polgárjogi aktivista halála miatt, melyeket azzal vádolnak, hogy szerepet játszottak a halálában. A család szerint a hatóságok bizonyítékokat titkoltak el arra vonatkozóan, hogy „összeesküdtek és végrehajtották a Malcolm X meggyilkolására irányuló tervüket”.

photo_camera Malcolm X polgárjogi aktivista Fotó: Photo12 via AFP

A Malcolm Little néven született lelkészt és polgárjogi aktivistát 1965. februárjában ugyanezen a napon lőtte le három merénylő a manhattani Audubon Ballroomban, ahol beszédet készült mondani - a bejelentést ugyanezen a helyen tette meg a család. „Szeretnénk, ha apánknak igazságot szolgáltatnának, amit megérdemel - mondta Ilyasah Shabazz, Malcolm X egyik lánya. - Igazságot a körülményekről, amelyek az apánk halálához vezettek, és ez nemcsak a családjának fontos, hanem sok követőjének és csodálójának is, akik felnéznek rá. Reméljük, hogy ez a per választ ad néhány eddig megválaszolatlan kérdésre.”



1966-ban három férfit, akik az „Iszlám nemzete” nevű vallási-politikai szervezethez tartoztak, letartóztattak és elítéltek, kettőjüket azonban 2021-ben felmentették. Kiderült ugyanis, hogy az ügyészség és a bűnüldöző szervek kulcsfontosságú bizonyítékokat tartottak vissza a tárgyalásukon.

Évtizedeke óta elterjedt elmélet, hogy a hatóságoknak köze lehetett Malcolm X meggyilkolásához, de minimum tudtak a tervről és nem avatkoztak közbe. (France24)